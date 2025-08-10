　
國際

富商搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅妻發聲護夫

伊夫提卡爾兩年前在飛機上恐嚇空姐（左圖），被判刑入獄，網紅妻子里茲維（右圖）發聲護夫。

▲伊夫提卡爾兩年前在飛機上恐嚇空姐（左圖），被判刑入獄，網紅妻子里茲維（右圖）發聲護夫。

圖文／鏡週刊

37歲巴基斯坦裔富商薩爾曼伊夫提卡爾（Salman Iftikhar）兩年前搭乘英國維珍航空（Virgin Atlantic）時，在商務艙酒醉失控，恐嚇說要性侵、燒死空姐等，本月初被判刑15個月入獄。戲劇性的是，他同時擁有兩個妻子，其中一個是擁有40萬粉絲的網紅，竟在社群上公開護夫，引發熱議。

回顧全案，伊夫提卡爾在2023年2月7日搭乘維珍航空，從倫敦飛往巴基斯坦拉合爾，與他同行的有他的英國籍妻子伊魯姆薩爾曼（Erum Salman），還有他們的3名孩子。怎料，飛機剛起飛不久，伊夫提卡爾就在孩子面前大口灌香檳，甚至直接伸手從吧台抓冰塊，機組人員見狀後上前制止。

當空服員安吉沃許（Angie Walsh）要求伊夫提卡爾回座位時，他爆粗口怒罵：「別命令我，妳這個種族歧視的婊子！我知道妳來自加地夫！」更差點與男空少湯米莫臣（Tommy Merchant）爆發肢體衝突。

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲伊夫提卡爾2023年在飛機上喝醉失態，恐嚇空服員。（翻攝紐約郵報）

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲伊夫提卡爾2023年在飛機上喝醉失態，恐嚇空服員。（翻攝紐約郵報）

事情持續惡化，伊夫提卡爾隨後竟大聲恐嚇，自稱掌握空姐沃許住在拉合爾阿瓦里酒店（Avari Lahore Hotel）的房間位置，並狂喊：「那個白皮婊子會死！妳酒店的樓層會被炸毀！妳會被從房間拖出來，輪暴後燒死！」驚悚言論讓全機乘客和機組人員陷入恐慌。

最終機組人員讓伊夫提卡爾回到座位，不過，航班抵達巴基斯坦後，他竟未被當地警方逮捕，一直到2024年3月16日，英國警方才在他位於白金漢郡、價值200萬英鎊（約新台幣8,047萬元）的豪宅中將他拘捕。

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲里茲維（右）去年9月在IG祝老公伊夫提卡爾（左）生日快樂。（翻攝abeeriftekhar IG）

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲里茲維在IG擁有40萬粉絲追蹤。（翻攝abeeriftekhar IG）

英國《每日郵報》揭露，伊夫提卡爾同時擁有兩個妻子，當年與他同機的是薩爾曼，另一個妻子則是長居巴基斯坦的網紅阿貝爾里茲維（Abeer Rizvi）。里茲維是當地的美容沙龍老闆，在IG擁有超過40萬粉絲，經常分享奢華生活照。

本月5日，英國艾索沃斯法院判處伊夫提卡爾15個月的監禁。判決出爐後，里茲維在IG限動發文護夫，心碎寫道：「心理健康不是玩笑。每個故事背後都有你看不見的痛苦。在批評之前，試著去理解，請善良一點，做個有人性的人。」此舉掀起網友兩極反應，有人認為她瞎挺丈夫，也有人同情他精神健康的問題。

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲伊夫提卡爾與老婆薩爾曼（左）育有3名子女，他們當年也在飛機上。（翻攝臉書）

「雙妻富商」搭機醉嗆「我要X死空姐」被判刑！　網紅小老婆護夫：先理解再批評

▲伊夫提卡爾原本是英國招募公司Staffing Match的創辦人，但公司在他被捕後，已宣告破產。（翻攝Salman Iftikhar LinkedIn）

而當年被恐嚇的空姐沃許，在法庭作證時淚訴，自己服務維珍航空37年，經歷過911停飛與戰區航班，都未曾如此不知所措，痛心說：「這件事情摧毀了我最熱愛的工作，讓我被迫休假14個月。」維珍航空則發聲明支持她的勇敢，重申對機上任何滋事行為「全部零容忍」。

事實上，伊夫提卡爾原本是英國招募公司Staffing Match的創辦人，但在他被捕後，公司負債2,280 萬美元（約新台幣6.8億元），宣告破產。他在庭上坦承曾威脅殺人與種族騷擾，但否認騷擾男空少。目前他已入獄服刑，當時與他同機的妻子薩爾曼，尚未對丈夫的入獄一事公開發表任何評論。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
德州富豪狩獵慘遭1.3噸「黑色死神」衝殺！　網讚因果報應：牠不會被判刑
男子失蹤28年「遺體在冰川尋獲」！　保存完好宛如「自然木乃伊」
安德魯王子爆「千人斬」淫亂史！婚後1年睡遍12女　前妻也狂出軌「泳池吸腳趾」畫面瘋傳

富商空姐飛機巴基斯坦鏡週刊

