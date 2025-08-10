快訊／高雄街頭變格鬥場！2男大白天為2千元開打　嚇壞路人

▲高雄市警察局三民一分局轄區發生街頭暴力。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區遼寧一街10日下午傳出街頭暴力事件！有人當街打架，警員抵達時，兩名男子已停止互毆，但雙雙臉部、手部都有明顯擦傷。據了解，兩人竟是多年鄰居，平日因金錢與生活瑣事早已積怨，還互相檢舉多次。

據了解，這起衝突起因於一筆新台幣2,000元的金錢糾紛，雙方言語爭執後情緒失控，當街扭打成傷。雖然警員到場時已無激烈動作，但雙方滿臉怒氣、傷痕累累，場面依舊火藥味十足，而本起案件，警方尚在處理當中。