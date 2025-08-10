買酒沒裝袋！台中女暴走摔酒瓶「店員慘濺血」　全家霸氣回應了

記者閔文昱／綜合報導

台中市一名36歲蔣姓女子，今（10日）凌晨在住處附近超商購買紅酒時，因不滿18歲賴姓店員未協助將紅酒裝入購物袋，情緒失控將紅酒瓶砸向櫃檯，導致酒瓶碎裂，玻璃割傷賴姓店員左手掌，後續被警方依傷害罪嫌送辦。對此，全家便利商店也霸氣回應了。

台中市第四警分局南屯派出所凌晨12時許接獲報案，指稱南屯區河南路四段某超商發生糾紛，員警到場時，現場僅剩賴姓店員，但櫃檯上有紅酒瓶碎片，賴男左手掌遭玻璃割傷，經送醫治療並無大礙。

警方調查，蔣女購買紅酒結帳時，要求店員將酒裝入購物袋，但店員因忙碌且告知沒有提供裝袋服務，蔣女隨即怒摔酒瓶後離去。警方已通知蔣女到案，並將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超商店員遭消費者砸酒瓶割傷手部，警方到場了解。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，涉事超商表示，員工人身安全是首要關切，對任何傷害行為零容忍，已配合警方依法追究責任，並為店員提供醫療、心理與法律上的支持與協助。

全家便利商店稍早也回應指出，對事件深感遺憾，並感謝外界關心。全家強調，店舖夥伴的身心安全永遠放在第一位，對暴力與傷害行為絕不容忍，事件發生後第一時間已報警並配合警方調查，持續關心夥伴身心狀況，並與其母親保持聯繫，提供必要支援，監視器畫面也已提供警方作為證據，平時則依公共場所規範辦理調閱程序，公司並無對涉事人員追究之意。

全家最後呼籲，希望社區便利商店能成為彼此尊重、安全友善的場所。