TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

記者郭運興／台北報導

《TVBS》今（11日）公布最新民調，這也是大罷免投票與關稅後，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、51%不信任。而賴清德施政滿意度，則有28%表達滿意，創歷次調查新低、另有55%不滿意。卓榮泰施政則是26%滿意，另有52%不滿意。特別的是，有53%對賴清德未來施政沒有信心、52%不滿意賴清德處理關稅問題、58%不滿意賴清德南部救災表現。



總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《TVBS》調查，有28%滿意賴總統的執政表現，其中11%很滿意、17%還算滿意，另有55%不滿意，其中35%很不滿意、20%有點不滿意，與就職周年相比，滿意度減少4個百分點，創歷次調查新低



針對「賴清德信任度」，有36%信任賴總統，其中13.4%很信任、23.8%還算信任，相較就職周年時略降2個百分點，另有51%不信任賴總統，其中35.3%很不信任、15.0%有點不信任，也較就職周年時略降4個百分點。

另外，「對於賴總統帶領的國家政策走向」，有32%民眾認為是正確的方向、41%認為是錯誤的方向。至於未來的施政表現，有35%民眾對賴總統有信心、53%沒有信心。

總統賴清德處理關稅表現

針對「賴清德總統處理關稅」，有32%滿意賴總統表現，其中11%很滿意、21%還算滿意，另有52%不滿意，其中34%很不滿意、18%有點不滿意，另外16%沒有意見。

總統賴清德南部救災表現

針對「賴清德總統南部救災表現」，有26%滿意賴總統表現，其中9%很滿意、17%還算滿意，另有58%不滿意，其中43%很不滿意、15%有點不滿意，另外17%沒有意見。

交叉分析顯示，在水災較嚴重的雲嘉南地區，有38%民眾表示滿意，比例雖高於其他地區，但仍低於不滿意的47%；高屏澎地區則有53%民眾表示不滿意，僅28%滿意。

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有26%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中17%非常滿意、9%還算滿意，首度低於3成，相較就職周年減少7個百分點，另有52%不滿意，其中31%很不滿意、21%有點不滿意，另外有23%沒有表示意見。

823核三公投民眾態度

針對「823核三公投」，《TVBS》調查，有74%知道823有重啟核三公投、26%不知道。另外，有48%一定會去投票、21%可能會去投，24%不會去投票。

進一步分析，在有投票意願的民眾中，65%同意重啟核三、23%不同意，但若實際舉辦投票，是否能跨過門檻，尚待觀察。

823大罷免民眾態度

針對「是否贊成民進黨繼續推動823第二波大罷免投票」，有24%贊成，其中16%非常贊成、8%還算贊成，另有58%不贊成，其中43%非常不贊成、15%有點不贊成，另外19%沒有意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年8月1日至8日晚間18：30至22：00，共接觸1,300位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為256位，拒訪率為19.7%，最後成功訪問有效樣本1,044位（市話522、手機522），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。