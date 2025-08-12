　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

▲▼ 台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（12日）公布最新民調，對於總統賴清德施政表現， 僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度雪崩、不滿意度爆增，經交叉分析發現，即便賴清德本命區台南，都呈現不滿意度遠高滿意度狀況。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，賴清德總統聲望空前重挫，罕見流失超過300萬人支持，儼然是失去民心的開端。

▲▼ 台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：8.5%非常贊同，24.8%還算贊同，24.5%不太贊同，29.9%一點也不贊同，9.5%沒意見，2.8%不知道、拒答。

和上個月相比，「總統職務表現贊同率」下滑9.6個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」，上升9.9個百分點。也就是說，贊同賴總統處理國家大事方式的人下滑9.6個個百分點，不贊同的人飆升9.9個百分點。這一來一往，使得不贊同他領導國家方式的人比贊同的人多21.1個百分點。

游盈隆分析，總統聲望重挫必定其來有自，也必定是多變數交互作用的結果。八月賴清德總統聲望重挫9.6個百分點，如果再加上七月聲望重挫5.8個百分點，就是15.4個百分點。一個百分點約等於19.5萬人，15.4個百分點等於流失超過300萬人支持，這是怎麼造成的？大罷免無疑是單一最重要因素。尤其是726大罷免大槓龜震驚全國，賴總統某個意義上成為大罷免的替罪羔羊，成為社會大眾歸罪的對象之一。

游盈隆指出，除了大罷免大失敗之外，最近還有不少重大內外因素可能傷害總統聲望，其中有六項特別顯著，這包括：美國對台新關稅20%等相關問題；丹娜絲南部水災後續處理失當；卓內閣已連續五個月施政表現出現赤字，且閣員風波不斷，包括全民發放一萬元爭議等等；對美外交出現波折（過境紐約未獲同意），未能順利推動元首外交，折損一些銳氣；柯文哲司法案件爭議；始終無法解決與在野黨合作的問題，政局動盪，民眾期盼有效能政府出現等等。

游盈隆舉前總統蔡英文為例。前總統蔡英文2016年5月剛上任時，創下69.9%超高聲望，但在八個月後聲望只剩下33.8%，和現在的賴總統差不多；同時，不贊同她施政表現的人高達54.4%，也正好是賴總統現在的水平。重要的是，從2017年11月開始，蔡前總統就陷入她的第一次執政困境，一走就是9個月，一直到2017年8月才結束。2017年8月，就是當年台南市長賴清德點頭北上接任林全的行政院長，才讓蔡英文民意支持度飆升17個百分點，終結第一次執政困境。這個例子的重點是，蔡英文第一次執政困境長達九個月，賴清德總統也打算用九個月度過第一次執政困境嗎？

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成八贊同，一成五不贊同；國民黨支持者，4.3%贊同，九成一不贊同；民眾黨支持者，一成贊同，八成七不贊同；中性選民（獨立選民），一成九贊同，五成六不贊同。從6都16縣市角度看，賴總統支持度全面淪陷，沒有一個地方享有多數贊同或支持，包括最力挺他的故鄉台南。具體地講，台北市，三成五贊同，五成五不贊同；新北市，三成贊同，五成六不贊同；桃園市，二成四贊同，六成二不贊同；台中市，二成八贊同，六成一不贊同；台南市，三成六贊同，四成三不贊同；高雄市，四成五贊同，四成六不贊同。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年8月4-6日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

近期幾家民調機構針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果都呈現滿意度雪崩、不滿意度爆漲狀況。對此，行政院長卓榮泰今（12日）上午受訪時表示，這幾個月以來的政治現象，也深刻檢討、持續努力。政府除將調整財政結構支出、施政順序外，會致力進行兩院溝通，也在必要的時候，對重要人事做應該有的處理，以向國人說明跟負責。

關鍵字：

賴清德民調民進黨蔡英文滿意度

