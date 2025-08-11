龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

記者郭運興／台北報導

行政院今（11日）召開記者會說明「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」針對第三季出口影響，秘書長龔明鑫表示，個別產業免不了受到影響，政院會全力支持，但如果是以第三季整體面講，他個人想法偏向樂觀，我國出口美國大部分產品以ICT為主，而232還在調查當中，還沒有對外公布，所以還是會持續成長。他也強調，也有些產業主要競爭對手關稅(中國、越南)，台灣沒有居於劣勢，這個時候可以更積極爭取相關訂單與市場。

▲秘書長龔明鑫出席行政院「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到針對關稅出口衝擊，龔明鑫表示，有關第三季出口影響，8月7號開始有平均稅率3.3+20%，行政院會開始啟動一些個別產業衝擊分析，也會啟動產業之間的座談與了解，個別去協助，行政院一定會來支持。

龔明鑫表示，但是如果是以第三季整體面來講，個人想法偏向樂觀，因為事實上我國出口到美國大部分產品以ICT為主，而232還在調查當中，還沒有對外公布，所以這個部分還是會持續成長，尤其在AI時代來臨下。

龔明鑫強調，個別部分免不了一定會受到影響，政院還是會全力支持，但也有一些產業主要競爭對手關稅如果是來自越南、中國或其他東南亞國家，台灣沒有處於劣勢，這個時候可以更積極爭取相關的一些訂單與市場。