派兵進駐華府「下一個輪到紐約市」　川普點名3大城市：很糟糕

▲川普宣布對華府加強控制的各種措施，理由是為了「打擊犯罪」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日宣布華盛頓特區（Washington, DC，下稱華府）進入緊急狀態，將當地警察局納入聯邦管轄，並派遣800名國民兵進駐，理由是為了打擊犯罪。如今，他也點名紐約市、芝加哥、洛杉磯等大城市「很糟糕」，可能成為下個目標。

川普表示，「我正宣布一項歷史性行動，要把我們的首都從犯罪、流血、混亂、骯髒之中拯救出來。這是華府的解放日，我們要奪回我們的首都。」

他宣稱，華府已被「暴力幫派和嗜血罪犯、流氓青年、吸毒狂徒和遊民」占據，聯邦政府將不再容忍。他誓言「盡快清理乾淨」，就像在南部邊境應對非法移民一樣。

▲川普宣布部署國民警衛隊。（圖／路透）



川普還展示了一份統計圖表，顯示華府人均謀殺率超越墨西哥、哥倫比亞，甚至是阿富汗首都巴格達的2倍，並且提及多起重大犯罪案件，包括國會實習生遭槍殺、政府官員遇襲等。

川普說，華府應該是世上最安全、最乾淨、最美麗的城市之一，預告「我過一陣子就要看看紐約市。你看看芝加哥有多糟糕，你看看洛杉磯有多糟糕。還有其他城市也很糟糕。紐約有問題。」

▲華府都會警察局與3400名員警如今暫時被納入聯邦管轄。圖／達志影像／美聯社）



民主黨籍的華府市長鮑澤（Muriel Bowser）表示將配合聯邦接管，但誓言努力不讓局勢淪為災難，並批評此舉「前所未見且令人不安」。都會警察局（MPD）局長史密斯（Pamela Smith）則表示，樂見聯邦單位協助未執行的逮捕令。

美國1973年《自治法》（Home Rule Act）授予華府自治權，但也允許總統在緊急狀況下接管都會警察局30天，可以透過國會通過的聯合決議案延長期限。川普已指派緝毒局（DEA）局長科爾（Terry Cole）暫領華府警察局及3400名員警，並由司法部長邦迪（Pam Bondi）監督。

不過，目前尚不清楚國民兵的部署細節，因為這支部隊在歷史上往往扮演「支援執法部門」的角色，並無逮捕職權。

