國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

派兵進駐華府「下一個輪到紐約市」　川普點名3大城市：很糟糕

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布對華府加強控制的各種措施，理由是為了「打擊犯罪」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日宣布華盛頓特區（Washington, DC，下稱華府）進入緊急狀態，將當地警察局納入聯邦管轄，並派遣800名國民兵進駐，理由是為了打擊犯罪。如今，他也點名紐約市、芝加哥、洛杉磯等大城市「很糟糕」，可能成為下個目標。

川普表示，「我正宣布一項歷史性行動，要把我們的首都從犯罪、流血、混亂、骯髒之中拯救出來。這是華府的解放日，我們要奪回我們的首都。」

他宣稱，華府已被「暴力幫派和嗜血罪犯、流氓青年、吸毒狂徒和遊民」占據，聯邦政府將不再容忍。他誓言「盡快清理乾淨」，就像在南部邊境應對非法移民一樣。

▲▼川普宣布華盛頓特區進入公安緊急狀態，部屬國民警衛隊。（圖／路透）

▲川普宣布部署國民警衛隊。（圖／路透）

川普還展示了一份統計圖表，顯示華府人均謀殺率超越墨西哥、哥倫比亞，甚至是阿富汗首都巴格達的2倍，並且提及多起重大犯罪案件，包括國會實習生遭槍殺、政府官員遇襲等。

川普說，華府應該是世上最安全、最乾淨、最美麗的城市之一，預告「我過一陣子就要看看紐約市。你看看芝加哥有多糟糕，你看看洛杉磯有多糟糕。還有其他城市也很糟糕。紐約有問題。」

▲▼美國首都華盛頓特區（Washington, DC）、又稱華府的都會警察局（Metropolitan Police Department,MPD）。圖／達志影像／美聯社）

▲華府都會警察局與3400名員警如今暫時被納入聯邦管轄。圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍的華府市長鮑澤（Muriel Bowser）表示將配合聯邦接管，但誓言努力不讓局勢淪為災難，並批評此舉「前所未見且令人不安」。都會警察局（MPD）局長史密斯（Pamela Smith）則表示，樂見聯邦單位協助未執行的逮捕令。

美國1973年《自治法》（Home Rule Act）授予華府自治權，但也允許總統在緊急狀況下接管都會警察局30天，可以透過國會通過的聯合決議案延長期限。川普已指派緝毒局（DEA）局長科爾（Terry Cole）暫領華府警察局及3400名員警，並由司法部長邦迪（Pam Bondi）監督。

不過，目前尚不清楚國民兵的部署細節，因為這支部隊在歷史上往往扮演「支援執法部門」的角色，並無逮捕職權。

「我不會再當好好先生了！」 川普發文：華府街友必須立刻搬走

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普要求分潤晶片收入　恐開啟危險新世界

川普要求分潤晶片收入　恐開啟危險新世界

美國總統川普（Donald Trump）與晶片巨頭輝達及超微達成「收入換出口」協議，允許先前被禁止的H20與MI308晶片重返中國市場，但條件是企業必須將部分銷售收入分給政府。此舉被形容是美國貿易政策「貨幣化」的新階段，甚至可能踩上法律紅線。

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會

即／南韓總統府：李在明本月25日會晤川普

即／南韓總統府：李在明本月25日會晤川普

川普才轟陳立武下台　會面後讚：成功傳奇

川普才轟陳立武下台　會面後讚：成功傳奇

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

關鍵字：

川普華府犯罪國民兵警察局

讀者迴響

