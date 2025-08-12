普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過韌性特別條例，除應對關稅衝擊部分外，還包含藍營要求普發現金1萬元，由於在野黨版本加碼至5450億元韌性特別預算案，需要舉債，外界都在關注是否發放。對此，行政院長卓榮泰今（12日）受訪時表示，現在重心放在進一步爭取合理關稅，總統已公告也生效韌性特別條例法案，會衡量是否加強對受衝擊嚴重產業項目支持，希望循修正條例方式送請立法院通過，大部分依照總統公布內容為準。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



日前民進黨立院黨團大會中，多名綠委對普發現金議題發表意見，主要針對是否排富、金額、如何合憲性問題等等，會中是砲聲隆隆。對於如何解套違憲問題，討論最多的是修正條例或調整預算，甚至對風災、關稅受災戶加碼，讓行政部門拿回主導權。也有綠委不滿行政院牛步，輿情早在幾個月前就回報會有衝擊卻是兩手一攤，黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起。

卓榮泰今赴立院報告風災特別條例，會前也接受媒體聯訪，對於關稅及普發議題，卓榮泰回應，關稅談判，鄭麗君副院長昨天向國人清楚說明，現在重心放在進一步爭取合理關稅結果，總統已經公告也生效韌性特別條例法案，這個基礎下會衡量對產業支持是否調整，或增加對特定產業項目支持，會再深入研究。

卓榮泰強調，希望循修正條例方式送請立法院通過，大部分依照總統公布內容為準。

卓榮泰也提到，現在全力緊盯明年度中央政府總預算，確實因為財劃法影響會有比較大的財政空缺，只好用舉債方式因應，明年會面臨比較高額舉債的中央政府總預算編製。