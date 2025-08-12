斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

▲大陸國務院副總理何立峰（圖右）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸與美國在瑞典斯德哥爾摩舉行會談後達成共識，將自8月12日起，延長暫停對彼此部分商品加徵的24%關稅，為期90天，並保留對相關商品加徵10%的關稅。此舉是在5月日內瓦會談與6月倫敦會談基礎上，延續雙方對話成果，為後續經貿談判留出空間。

《新華社》報導，美國將調整4月2日簽署的第14257號行政令內容，暫停對中國（含香港、澳門）商品加徵的24%從價關稅；中方則調整稅委會公告2025年第4號的措施，同樣暫停對美國商品加徵的24%從價關稅，並依日內瓦聯合聲明承諾，暫停或取消針對美方的非關稅反制措施。

此次斯德哥爾摩會談，美國是由財政部長貝森特和貿易代表葛里爾領銜，大陸方面則是由國務院副總理何立峰領軍。雙方在會談後並未直接公佈結論，而是經過近兩週的時間，雙方才共同發表延長90天暫停加徵關稅的聲明。

斯德哥爾摩會談是中美雙方在美國祭出對等關稅政策後，先後於日內瓦與倫敦進行經貿談判的延續，被視為在維持溝通與避免衝突升級上的積極作為。外界分析，短期內可望緩和雙邊貿易緊張、提振市場信心，但能否轉化為長期穩定機制，仍取決於後續談判的進展與雙方在核心議題上的讓步幅度。