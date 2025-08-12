　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲大陸國務院副總理何立峰（圖右）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸與美國在瑞典斯德哥爾摩舉行會談後達成共識，將自8月12日起，延長暫停對彼此部分商品加徵的24%關稅，為期90天，並保留對相關商品加徵10%的關稅。此舉是在5月日內瓦會談與6月倫敦會談基礎上，延續雙方對話成果，為後續經貿談判留出空間。

《新華社》報導，美國將調整4月2日簽署的第14257號行政令內容，暫停對中國（含香港、澳門）商品加徵的24%從價關稅；中方則調整稅委會公告2025年第4號的措施，同樣暫停對美國商品加徵的24%從價關稅，並依日內瓦聯合聲明承諾，暫停或取消針對美方的非關稅反制措施。

此次斯德哥爾摩會談，美國是由財政部長貝森特和貿易代表葛里爾領銜，大陸方面則是由國務院副總理何立峰領軍。雙方在會談後並未直接公佈結論，而是經過近兩週的時間，雙方才共同發表延長90天暫停加徵關稅的聲明。

斯德哥爾摩會談是中美雙方在美國祭出對等關稅政策後，先後於日內瓦與倫敦進行經貿談判的延續，被視為在維持溝通與避免衝突升級上的積極作為。外界分析，短期內可望緩和雙邊貿易緊張、提振市場信心，但能否轉化為長期穩定機制，仍取決於後續談判的進展與雙方在核心議題上的讓步幅度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離
楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！妻氣到掀翻餐桌　夫被網友痛罵「雞蛋男」

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！妻氣到掀翻餐桌　夫被網友痛罵「雞蛋男」

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

河海音樂季最終站在三重！爽逛近百攤、萬花筒「巨型天幕」免費拍

【東森傳愛助更生】生命影響生命！阿凱助更生人迎接全新人生

蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

【廣編】「歐德台灣之音藝術饗宴」重回北台灣　邀舊客戶享音樂盛會

馬斯克質疑蘋果封殺　X、Grok下載量最高卻缺席榜單

台灣民意民調／民進黨支持度大跌7百分點、藍微降　民眾黨重回巔峰

「廁所有人」男好心提醒　女大生竟嗆：干你屁事！他暴走國罵K臉

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

陸夫妻離婚原因超扯！被網友痛罵「雞蛋男」

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

八旬翁深山走失　狗守護直至獲救

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

更多熱門

相關新聞

川普拍板「黃金免關稅」　全球市場鬆口氣

川普拍板「黃金免關稅」　全球市場鬆口氣

美國總統川普11日親自澄清，不會對黃金加徵關稅，讓全球黃金市場鬆了一口氣，也終結了連日來的緊張傳言。

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」

搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

讀懂川普？巴基斯坦出招　關稅29%→19%

讀懂川普？巴基斯坦出招　關稅29%→19%

關鍵字：

中美關係關稅瑞典會談經貿對等關稅斯德哥爾摩

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面