輝達「售中晶片」美政府分潤15％！　兩黨議員怒轟：國安可開價

▲川普允許輝達（Nvidia）恢復向中國出口先前遭禁的H20 AI晶片，但條件是美國政府可抽取中國銷售額的15%作為分潤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日拍板一項前所未有的協議，允許輝達（Nvidia）恢復向中國出口先前遭禁的H20 AI晶片，但條件是美國政府可抽取中國銷售額的15%作為分潤。此舉立即引發美國兩黨國會議員砲轟，直批這等於讓國安政策「開價出售」。

根據《路透社》報導，依照過往慣例，美國對敏感技術的出口管制是以國安為優先考量，不容談判，也不能用金錢換取出口許可。但川普這次不僅與輝達達成協議，也對其競爭對手超微（AMD）祭出相同條件，甚至考慮允許輝達將性能縮減版的旗艦Blackwell晶片賣到中國。

眾議院對中委員會主席、密西根州共和黨籍穆倫納爾（John Moolenaar）直言，出口管制是保護美國國安的第一道防線，「我們不能樹立用金錢換取出口許可的危險先例。」同委員會伊利諾州民主黨籍首席議員克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）則批評，川普此舉等於告訴中國與盟友，美國的國安原則可以用「對的價碼」換走。

川普政府則辯稱，H20晶片早已在中國廣泛使用，恢復出口的國安風險有限。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更表示，H20只是輝達「第四好的晶片」，讓中國繼續使用美國技術反而有利美方利益。

▲川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）



不過，這項交易的合法性仍受質疑。貿易律師伊盧利安（Jeremy Iloulian）指出，若不清楚協議細節，很難判斷這算不算「出口稅」或是其他形式的付款，「直到今天，美國從未考慮過企業必須付多少錢才能獲得出口許可。」

加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）全球政策與戰略學院教授韓德利（Kyle Handley）則直言，「這看起來就是出口稅，不管他們怎麼稱呼，本質上就是政府從中抽成。」

輝達發言人回應，「我們遵守美國政府制定的全球市場參與規則。雖然我們已數月未將H20出貨到中國，但我們希望出口管制規則能讓美國在中國與全球市場上競爭。」

超微則表示，已獲准出口部分AI處理器到中國，但未正面回應是否同意分潤，僅強調公司業務遵守所有美國出口管制規定。

市場分析師警告，這項徵收可能壓縮晶片製造商利潤，並讓華府開徵關鍵出口產品「稅金」成為慣例。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，對中國銷售的處理器毛利率可能因此下滑5至15個百分點，進而拖累輝達與超微的整體毛利約1個百分點，「這對我們來說就是滑坡效應（slippery slope）。」

加貝利（Gabelli）資產管理公司投資組合經理蘇山托（Hendi Susanto）說，「不只是晶片業，其他向中國銷售戰略性產品的公司也會開始想，這種分潤模式會不會套用到他們產業。」

他補充，「對向中國銷售戰略產品的企業來說，分潤可能是負擔，也可能是維持進入龐大且持續成長市場的生命線。」