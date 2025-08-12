川普拍板「黃金免關稅」　全球市場鬆口氣

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普11日親自澄清，不會對黃金加徵關稅，讓全球黃金市場鬆了一口氣，也終結了連日來的緊張傳言。

川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social發文指出，「黃金不會被課關稅！」雖然沒有透露細節，但已足以打消市場對供應鏈受衝擊的疑慮。

美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）8日曾在官網釋出裁定，顯示華府可能針對美國最常交易的黃金金條依國別課徵進口關稅，恐重創全球黃金流通。

對此，一名白宮官員當天向《路透社》表示，川普政府正準備簽署行政命令，釐清外界對黃金金條及其他特殊產品關稅的誤解。

市場人士分析，若美國真的對黃金徵稅，對瑞士衝擊尤大，因瑞士是全球重要的黃金提煉與轉運中心。獨立黃金市場分析師諾曼（Ross Norman）直言，「很高興危機已經解除，這會讓黃金市場大大鬆口氣，因為潛在衝擊難以估算。」

根據《路透社》報導，在川普發文後，紐約黃金期貨價格當天下跌2.4%，收在每盎司3407美元，縮小與全球現貨金價的價差；現貨金價則跌1.2%，至每盎司3357美元。

另一方面，加拿大巴里克礦業公司（Barrick Mining，ABX.TO）股價11日午後下跌2.8%，全球最大黃金開採商紐蒙特公司（Newmont，NEM.N）則微跌至68.87美元。