國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國賓州鋼鐵廠爆炸1死10傷　1人下落不明

記者張靖榕／綜合報導

美國賓夕法尼亞州克萊爾頓（Clairton）一處隸屬美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的焦化廠，當地時間11日上午發生多起爆炸事故，造成至少1人死亡、10人受傷，另有1人失蹤，搜救行動仍在進行中。爆炸原因目前尚未確認。

▲美國賓州鋼鐵廠發生致命爆炸事故。（圖／路透，下同）

▲美國賓州鋼鐵廠發生致命爆炸事故。（圖／路透，下同）

綜合美媒報導，事故發生於11日上午10時51分，爆炸引發火勢並冒出大量濃煙，現場位於濱河工業區，屬於北美最大焦化設施之一。該廠在今年稍早已由日本新日鐵成功（Nippon Steel）完成收購。消防與警方指出，事故後共有兩人一度失蹤，其中1人已尋獲並送醫，另1人至今下落不明。

▲▼美國賓州鋼鐵廠發生致命爆炸事故。（圖／路透）

克萊爾頓焦化廠長期存在安全與污染爭議，過去曾在2009年與2010年發生致命爆炸事故，也多次因環保與工安問題遭到外界批評。此次事故再度引發當地居民及環保團體對廠區安全的關注。

賓州州長喬許・夏皮羅（Josh Shapiro）已指示州政府相關單位協助救援與調查，並呼籲民眾遵守官方指示，避免接近事故現場，以確保人身安全。

08/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

在投資人等待美國即將公布的關鍵通膨數據之際，美國總統川普宣布將中國關稅期限延長90天的消息，也成為市場關注焦點；此外，消息傳出輝達與超微將特定銷中晶片營收上繳15％給美國政府，後續也經川普證實。美股四大指數11日全面收黑，道瓊工業指數下挫200點，輝達微跌。

