美國賓州鋼鐵廠爆炸1死10傷　1人下落不明

A rescue operation is underway for people trapped under rubble following an explosion at a Pennsylvania steel plant, county officials said.— ABC News (@ABC) August 11, 2025
It's not clear how many people are trapped from the blast at the US Steel Clairton Coke Works plant in Clairton. https://t.co/wW0te3EYBQ pic.twitter.com/6QssqJ9ied
記者張靖榕／綜合報導
美國賓夕法尼亞州克萊爾頓（Clairton）一處隸屬美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的焦化廠，當地時間11日上午發生多起爆炸事故，造成至少1人死亡、10人受傷，另有1人失蹤，搜救行動仍在進行中。爆炸原因目前尚未確認。
▲美國賓州鋼鐵廠發生致命爆炸事故。（圖／路透，下同）
綜合美媒報導，事故發生於11日上午10時51分，爆炸引發火勢並冒出大量濃煙，現場位於濱河工業區，屬於北美最大焦化設施之一。該廠在今年稍早已由日本新日鐵成功（Nippon Steel）完成收購。消防與警方指出，事故後共有兩人一度失蹤，其中1人已尋獲並送醫，另1人至今下落不明。
克萊爾頓焦化廠長期存在安全與污染爭議，過去曾在2009年與2010年發生致命爆炸事故，也多次因環保與工安問題遭到外界批評。此次事故再度引發當地居民及環保團體對廠區安全的關注。
BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. - WPXI-TV Pittsburgh— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025
Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x
賓州州長喬許・夏皮羅（Josh Shapiro）已指示州政府相關單位協助救援與調查，並呼籲民眾遵守官方指示，避免接近事故現場，以確保人身安全。
讀者迴響