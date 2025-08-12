降落瞬間衝撞停機坪！美小客機起火　現場畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國蒙大拿州卡利斯佩爾市機場（Kalispell City Airport）一架小型單引擎飛機11日在降落時衝撞停放在地面的另一架飛機，引發大火，現場一度濃煙竄天，所幸機上4人全數逃生，僅2人受輕傷。

根據《華盛頓郵報》報導，當地警察局長維內齊奧（Jordan Venezio）表示，這起事故發生在當地時間下午2點左右，一架蘇卡塔（Socata）TBM 700小型客機嘗試降落時，在跑道尾端失控，直接撞上停機坪上一架無人機。

▲小客機降落失控撞上停機坪內飛機。（圖／路透）



撞擊瞬間引發猛烈火勢，火苗甚至蔓延到旁邊的草地，多架飛機受到波及。消防局長哈根（Jay Hagen）指出，目擊者稱該架飛機自南方進場時疑似迫降，隨後衝向另一架飛機並瞬間起火，不過駕駛與3名乘客在飛機停下後自行脫困。

2名乘客在現場接受簡單治療後無大礙。FAA紀錄顯示，該架飛機於2011年製造，登記在華盛頓州普爾曼（Pullman）的Meter Sky LLC公司名下，公司目前未對外回應。

航空安全顧問古澤提（Jeff Guzzetti）指出，小型航空界每年都有幾起飛機撞上停放飛機的案例。

今年2月，搖滾樂團「Mötley Crüe」主唱文斯尼爾（Vince Neil）名下的一架利爾噴射機（Learjet）就在亞利桑那州失控衝出跑道撞上停放的灣流（Gulfstream）客機，造成1死，調查單位懷疑與起落架先前損傷有關，但原因仍在調查中。