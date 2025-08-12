　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營第一槍反對黃國昌選新北　陳學聖：別一開始就要直轄市

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌11日表態將投入新北市長選舉，引發各界關注。藍營前立委陳學聖開出第一槍，直言「不要一開始就要一線直轄市」，雖然藍白合是必然的趨勢，也可以體會白營想要變得更壯大，但不要壯大到又複製了2024年的選舉。

▲陳學聖主持《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳學聖認為白營可以先從民代、地方壯大起來。（資料照／記者林敬旻攝，下同。）

黃國昌11日接受節目《誰來早餐》專訪，被問到是否會投入新北市長選舉，他表示，「會，是，我說我要讓自己成為一個最好的選項，目標從來沒有改變」。黃國昌坦言，他一直保持善意與誠意，希望在野共推一個最強的候選人，從來沒有排斥過這件事情，不過，他也知道國民黨優秀人才很多，會有很多複雜的考慮，自己也都尊重。

▲▼黃國昌 民眾黨立法院黨團召開 民進黨政績 - 光電板淹腳目 前瞻預算放水流 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌表態有意投入新北市長選舉。

對此，陳學聖11日在政論節目《前進新台灣》談及此事，並開出藍營第一槍反對，他認為，現任黨主席不能為下一個選舉做決定，所以這要看10月新的黨主席是誰，但藍白合是必然的趨勢，至於怎麼合，「我覺得白要壯大是天經地義的事，但你可以先從民代壯大起來，可以從省轄市（舊稱，市為我國第二級行政區劃，與縣同級，包含基隆市、新竹市、嘉義市）壯大起來，你不要一開始就『我要一線直轄市』。」

陳學聖表示，可以體會白營想要壯大，但不要壯大到又複製了2024年的選舉，「說我是坐二望一，把國民黨踢到老三，最後結果出來，證明你就是老三嘛」，而且這次是要很務實的藍白合，協商過程中民調只是其中一項考量，還有很多種方式能比出誰是最強的人，這將會是下一屆黨主席頭痛的事情。

此外，當被問到國民黨在新北市是否已經找到「最強母雞」，陳學聖表示，就是現任台北市副市長李四川，李的民調一直居高不下。

08/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌陳學聖李四川藍白合國民黨民眾黨

