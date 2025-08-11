　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

▲▼ 國民黨主席朱立倫於中常會發表談話 。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席預計今年10月改選，如今卻傳出不論823罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到卸任。據了解，現任黨主席朱立倫今（11日）下午召開黨務會議時，談及此消息態度相當平靜，仍堅持交棒的一貫立場，之後的會議都在討論823的造勢及宣講；黨高層透露，朱立倫與盧秀燕向來互動密切，有良好的情誼，朱多次與盧談話時，已提及盧秀燕必須符合社會對她的期待，讓黨務能夠順利交接。

國民黨主席改選讓黨內黨外霧裡看花，被視為2028總統熱門人選的盧秀燕，今結束澳洲訪問行程返台，卻傳出已不管823第二波罷免結果如何，都已考慮不參選黨主席，讓黨內議論紛紛。據指出，儘管藍營內部「反朱挺盧」力拱聲浪不斷，但幾經深思熟慮後，盧秀燕棄選黨魁意志甚堅，除主要考量要「顧台中，得天下」外，過去這段時間藍白合的政局變化，也是關鍵原因之一，不過藍營人士透露，盧秀燕不參選黨主席一說，為台中地方人士所釋出的訊息，盧本人尚未做出最後決定，但應是「參選的機會比較大。」

對於報導中知情人士提到，盧秀燕曾跟台中市民承諾「做好做滿」，直到2026年卸任市長。國民黨中央人士對此表示，這些許疑慮其實不是大問題，社會的期待才是關鍵考量，並透露，朱立倫與盧秀燕互動相當密切，有良好的情誼，朱多次跟盧談話時，已提及盧必須符合社會對她的期待，自己才能夠順利交接、放心交棒。

該人士也分析盧秀燕接黨主席的三大合理性，盧秀燕接任黨主席不必請辭台中市長一職，因此對於市民而言不會有落跑問題，對內又可以符合黨內大老、基層的期待，在未來823反罷免勝利之後，趁勝堆高藍營氣勢。其次，朱立倫任期四年間，雖然在野資源匱乏、募款不易，但並未使用借貸支撐黨務，而是賣盡臉面對外募款，力撐九合一大選、國會總統選戰、726大罷免，一戰一戰所獲得佳績，黨中央都沒有負債，黨務完全可平順交接給盧秀燕。

對於支持者最關心的「重返執政」，黨高層說，中間有2026九合一操盤、2028總統大選提名，對於盧秀燕來說，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等連任縣市將自行操盤選舉，新北市則有侯友宜優秀的市政作為支撐，對於國民黨來說，九合一選戰著眼點就只有台中順利接棒、新北守住執政，緊接著2028年總統大選的提名也無懸念，黨內早早定於一尊，因此盧秀燕提早佈建已是共識。

近朱人士表示，若盧秀燕接任過程有任何不同意見，朱系統會全力協助平順交接，最終完成這幾年來的政治任務，不負在野支持者所托，盼8月23日打完大罷免及公投之後，朱立倫就能放心交棒，不再被黨內黨外的異音所干擾，全黨團結在11月初的全代會展開新局面。
 

08/10 全台詐欺最新數據

