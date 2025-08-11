　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳盧秀燕不選黨主席！蔣萬安被點名承擔　最新態度曝光

▲臺北市政府楊柳（PODUL）颱風防颱整備會議。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安主持臺北市政府楊柳（PODUL）颱風防颱整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，而傳出有人點名北市長蔣萬安為一時之選。蔣萬安今（11日）下午受訪時回應，現在因為颱風要來了，全心投入在各項防颱準備上。近蔣人士則強調，蔣「現階段完全沒有考慮要參選黨主席」。

國民黨主席選舉投票將在10月18日登場，被視為2028藍營最強母雞的盧秀燕也被關注是否參選本次黨主席改選。而根據《聯合報》引述知情人士透露，盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」直到卸任。盧秀燕的理由很單純，就是「維持初衷、信守承諾」，她不會提前落跑。面對盧秀燕無意參選和朱立倫願意交棒，外界也開始點名黨內六都首長應出來承擔黨主席一職。

侯友宜受訪時沒有正面回應，僅稱每一個人在自己的工作崗位上，積極地、努力地做事，大家攜手共同團結，讓這一塊土地更好。張善政則說，就國民黨來講，現在最重要的工作是把8月23日反罷免，還有核三重啟公投先做好，這個是當務之急，其他的事情以後再講。

蔣萬安下午出席臺北市政府楊柳（PODUL）颱風防颱整備會議前受訪指出，現在因為颱風要來了，全心投入在各項防颱準備上，南部也還在災後重建，都應該專注在這些議題上面

近蔣人士強調，蔣萬安現階段完全沒有考慮要參選黨主席。

08/10 全台詐欺最新數據

國民黨蔣萬安盧秀燕黨主席朱立倫侯友宜張善政

