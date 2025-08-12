　
北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南，各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

記者林育綾／大阪報導

文化部舉辦「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」，當時訊息於社群發布後，最多人敲碗期待的就是布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，由「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家名師操偶演出，如今搬上了大阪舞台，還有布袋戲狂粉特地從北海道來朝聖，看到流淚。

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲此次演出，特別邀請「九天民俗技藝團」現場擊鼓。（圖／文化部）

「新勝景掌中劇團」發源於台中豐原，2023年疫情期間，集結全台各大布袋戲團名師，共同推出作品《伏魔英雄帖之再現白光劍》。

如今搬到「We TAIWAN」台灣文化in 大阪世博，還特別邀九天民俗技藝團現場擊鼓，共同在「大阪中央公會堂」戶外廣場演出，氣勢震撼，在8月10日至11日連演3天，完美收官。

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲此次聚集各路操偶名師，共同演出。（圖／文化部）

此次聚集的操偶師包括：台北「陳錫煌傳統掌中劇團」大師兄陳冠霖、新竹「五洲真吉祥掌中劇團」團主楊志豪、「台中聲五洲掌中劇團」團主王英峻、「台中蕭孟然掌中劇團」團主蕭孟然、南部偶手余伏龍，還有「新勝景掌中劇團」朱勝珏、朱祥溥兄弟，各路都是高手，延續「團結眾志、重振台灣布袋戲昔日榮光」的精神。

「新勝景掌中劇團」目前傳承至第二代，團長朱勝珏與弟弟朱祥溥，兩人恰好一武一文，分別負責操偶傳承、科技創新。他們在2018年首創「光雕投影布袋戲」，以布袋戲電影《無名刀》入圍「布魯塞爾國際奇幻影展」、「加拿大奇幻電影節」等短片競賽獎項。

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲大阪演出時，特別加入日文字幕、口譯。（圖／文化部）

這次到大阪演出，朱勝珏及朱祥溥說，跟台灣最大不同的挑戰是語言限制，特別加入日文字幕、口譯。而室外的表演形式，特別加入「九天民俗技藝團」的擊鼓、「扮仙戲」的戲前戲，讓觀眾能更High融入。

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲「新勝景掌中劇團」在大阪演出時，戲偶能走到觀眾身旁。（圖／文化部）

戲偶「招財童子」及「進寶郎君」在現場大撒糖果。其中「聲五洲掌中劇團」團主王英峻說，室內演出的限制，在於沒辦法走到觀眾身邊互動；而大阪的演出在戶外，戲偶反而能走到觀眾身旁，進行更深入的互動。
 
《伏魔英雄帖之再現白光劍》分別在演出前，舞台前就有數十位觀眾搶先等待，前一場演出的艾拉，也即興的走向布袋戲台，為觀眾帶來一場4.2公尺艾拉與布袋戲偶互相揮手致意，以及布袋戲偶在艾拉謝幕時轉場接手的超驚喜畫面。現場更有從北海道來的觀眾，特地Cosplay來參加活動。

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

▲▼除了走到觀眾身邊，還在現場大撒糖果。（圖／文化部）

▲▼「新勝景掌中劇團」集結全台從北到南、各家操偶名師，在「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」演出。（圖／文化部）

朱祥溥說，從到日本看見硬體廠商搭台的那刻起，內心就非常感動，一直想在布袋戲野台加入光雕，重返榮景，竟然在海外實現了，「當真心的想完成一件事，全宇宙都會來幫你」。

朱祥溥也分享，首場有布袋戲狂粉特地從北海道來，甚至看到流淚。而大阪六日皆突來陣雨，現場觀眾仍繼續撐傘、看到最後，演出前仍有許多觀眾早早搶位，希望以最近的距離觀看演出。

▼有布袋戲狂粉特地從北海道來，甚至看到流淚。（圖／文化部）

在現場大撒糖果

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

