　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

綿延1公里史詩級排場來了　芬園福德宮頭牙！100布袋戲團車拼

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮即於今(8日)盛大舉行頭牙慶典，今年的活動以空前盛大的布袋戲酬神演出為最大亮點，現場有100個布袋戲團參與，沿著縣芬路綿延超過一公里，廟方準備3000份平安餐，送出千份提燈，創造台灣布袋戲演出史上的新紀錄，為地方帶來一場難得一見的文化盛宴。

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。

福德宮的宮慶大典，近年來已成為芬園鄉乃至彰化縣的一大年度盛事。每年宮慶，眾多布袋戲團都會齊聚一堂，為土地公獻上精湛的演出，也為鄉親帶來歡樂與祝福。這項傳統不僅展現了地方濃厚的宗教信仰，更體現了台灣傳統戲曲文化的蓬勃生命力。

往年福德宮舉辦頭牙慶典總是令人歎為觀止，從66個布袋戲團攀升到80個，今年再度刷新紀錄，擴大到100個，從第一個戲棚到最後一個戲棚，綿延超過一公里的路程，遊客們可以一邊漫步，一邊欣賞不同戲班的精彩演出，預計需時約一小時，才能完整體驗這場難得的文化之旅。

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，欣賞民眾絡繹不絕。

除了精彩的布袋戲演出，福德宮也為參與慶典的民眾準備了豐富的活動與贈品。廟方將發放1000個Q版卡通小提燈，造型可愛討喜，相信會深受大小朋友的喜愛。此外，更準備了3000份平安餐，讓參與慶典的民眾都能享用美味的佳餚，共享這份喜悅與祝福。

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

更多熱門

相關新聞

即／尹錫悅獲釋！走出看守所大門

即／尹錫悅獲釋！走出看守所大門

南韓總統尹錫悅稍早獲釋，步行出首爾看守所，並向支持民眾揮手致意，隨後在維安車隊的戒備下，搭車往官邸移動。

帶國中少女開房間　阿兵哥賠百萬換緩刑

帶國中少女開房間　阿兵哥賠百萬換緩刑

大貨車載遊艇勾電纜線 電桿傾斜畫面曝光

大貨車載遊艇勾電纜線 電桿傾斜畫面曝光

雲云技術長頸部多處刀傷　將擇期解剖

雲云技術長頸部多處刀傷　將擇期解剖

國寶級烏來杜鵑　八卦山深根綻放

國寶級烏來杜鵑　八卦山深根綻放

關鍵字：

彰化芬園布袋戲福德宮芬園鄉影音

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面