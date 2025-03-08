綿延1公里史詩級排場來了　芬園福德宮頭牙！100布袋戲團車拼

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮即於今(8日)盛大舉行頭牙慶典，今年的活動以空前盛大的布袋戲酬神演出為最大亮點，現場有100個布袋戲團參與，沿著縣芬路綿延超過一公里，廟方準備3000份平安餐，送出千份提燈，創造台灣布袋戲演出史上的新紀錄，為地方帶來一場難得一見的文化盛宴。

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，熱鬧滾滾。

福德宮的宮慶大典，近年來已成為芬園鄉乃至彰化縣的一大年度盛事。每年宮慶，眾多布袋戲團都會齊聚一堂，為土地公獻上精湛的演出，也為鄉親帶來歡樂與祝福。這項傳統不僅展現了地方濃厚的宗教信仰，更體現了台灣傳統戲曲文化的蓬勃生命力。

往年福德宮舉辦頭牙慶典總是令人歎為觀止，從66個布袋戲團攀升到80個，今年再度刷新紀錄，擴大到100個，從第一個戲棚到最後一個戲棚，綿延超過一公里的路程，遊客們可以一邊漫步，一邊欣賞不同戲班的精彩演出，預計需時約一小時，才能完整體驗這場難得的文化之旅。

▲彰化芬園鄉福德宮100團布袋戲酬神公演，欣賞民眾絡繹不絕。

除了精彩的布袋戲演出，福德宮也為參與慶典的民眾準備了豐富的活動與贈品。廟方將發放1000個Q版卡通小提燈，造型可愛討喜，相信會深受大小朋友的喜愛。此外，更準備了3000份平安餐，讓參與慶典的民眾都能享用美味的佳餚，共享這份喜悅與祝福。