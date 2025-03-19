高手在台中！藝術家歷時4個月精雕細琢　布袋戲偶悟空霸氣降臨

▲藝術家歷時四個月精雕細琢，讓布袋戲木偶悟空霸氣降臨，引起關注。（圖／狐九尾木偶工作室授權提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市潭子區的狐九尾木偶工作室近期發表了一系列令人驚嘆的孫悟空木偶作品，立刻引爆話題。創作者分別是金光布袋戲雕刻師蕭佟興、雕刻師何育霖共同完成悟空木雕偶頭，造型由狐九尾木偶工作室楊勝凱以及蚊子館偶衣工作室製作，歷時4個月完成，藝術家們強調，作品是「Made in Taiwan」！

三人製作出的布袋戲木偶孫悟空雖是靜止的雕像，但能感受到齊天大聖的桀驁靈魂；孫悟空目光如炬，炯炯有神，將猴王的霸氣與靈動展現得淋漓盡致；搭配上華麗精緻的服飾和金箍棒、翎毛等經典道具，更讓孫悟空栩栩如生，充滿猴王的傲然氣勢，令人嘆為觀止。

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▲孫悟空目光如炬，炯炯有神，將猴王的霸氣與靈動展現得淋漓盡致。（圖／狐九尾木偶工作室授權提供）



受訪的狐九尾木偶工作室負責人楊勝凱透露，電玩遊戲中狂傲不羈的黑悟空形象深深觸動了他，而與他合作多年的雕刻師蕭佟興，同樣對西遊記人物情有獨鍾。兩人一拍即合，決定攜手雕琢出一尊獨一無二的悟空，將經典傳奇以嶄新的面貌呈現。

守住傳統的薪火，也要讓創新的火花迸發！除了這次令人驚豔的悟空，工作室也陸續推出了各具特色的作品，從威風凜凜的關公、老當益壯的黃忠等傳統戲曲人物，到引發現代人共鳴的魷魚遊戲角色，以及風靡全球的火影忍者宇智波斑、神劍闖江湖中的齋藤一和緋村劍心等動漫人物，無不展現出他們對藝術的熱情與追求。

▲神劍闖江湖緋村劍心。（圖／狐九尾木偶工作室授權提供）



楊勝凱感慨地說，布袋戲是台灣珍貴的文化瑰寶，然而，在追求效率的時代浪潮下，許多木偶製作捨棄了傳統的樟木雕刻，轉而採用3D列印技術。雖然快速便捷，卻少了那份手工雕琢的溫度與神韻。因此，他和雕刻師蕭佟興、何育霖始終堅持以雙手賦予木偶生命，用一刀一鑿展現對傳統技藝的敬畏與傳承的使命，也期盼這份古老的藝術能繼續閃耀。

▲神劍闖江湖齋藤一。（圖／狐九尾木偶工作室授權提供）