地方 地方焦點

台東環保局推循環杯市集行動　鼓勵減廢從一杯開始

▲台東三場市集活動推動減廢行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東三場市集活動推動減廢行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實減廢政策與資源循環理念，台東縣環境保護局於8月9、10日的南島咖啡節及8月30日的東岸舖食節活動期間，設置循環杯推廣站，透過實際優惠與行動鼓勵民眾減少一次性容器的使用，推動綠色消費行為成為日常習慣。

環保局指出，市集活動常見各類飲品販售，但多使用一次性塑膠或紙杯，雖便利卻對環境造成負擔。為此，縣府於活動現場設立循環杯租借站，提供免費借用服務，讓即使未自備容器的民眾也能輕鬆參與減廢行動。活動期間，凡於8月9日及30日使用自備或借用循環杯消費，即可享每杯5元折扣優惠，每場每攤限量50位名額；此外，三場活動中各場前100名使用循環杯消費的民眾，還可獲得TTPush金幣80枚，數量有限、送完為止。

台東縣政府表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），尤其是SDG12「負責任的消費與生產」及SDG13「氣候行動」，縣府積極透過活動倡導「少用一次性、多用循環品」的生活方式。此次以實質優惠結合環保政策，透過政府主導、市民響應的模式，引導更多人從日常生活中的選擇出發，實踐永續價值。

除了便利的借用制度與獎勵機制外，環保局也持續推動「源頭減量」的理念。局方強調，減少一次性用品其實不困難，只要從自備水壺、環保餐具等小改變開始，就能有效減輕廢棄物對環境的壓力。透過不斷倡導與政策落實，期盼市集不僅是品味美食與文化的場所，更成為實踐永續生活方式的重要據點。

