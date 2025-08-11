鄭麗君指關稅談判「未完成不公開」！學者揭日、歐案例：站不住腳

記者閔文昱／綜合報導

針對台美關稅談判是否「黑箱」的爭議，行政院副院長鄭麗君強調，台美談判沒有黑箱問題，依國際慣例，細節在尚未定案前不會完全公開，且雙方簽有保密協議；一旦達成協議，完整文本將送交國會審議，並對社會公開說明。對此，台大政治系教授左正東直言，國際上仍有許多案例在談判過程中公開部分資訊，政府以「談判未完成」為由不公開細節的說法「站不住腳」。

鄭麗君11日親上火線，說明台美關稅談判的進度與立場。她指出，目前美國對台實施的20％對等關稅僅屬暫時性稅率，且是疊加在原有關稅之上，但20％並非政府的最終目標，後續將持續爭取更低、更合理的稅率，並力求計算方式不採疊加，目前談判尚在進行中，時間因素是尚未進入總結性會議的主要原因。

鄭麗君透露，近期雙方已進行多次視訊會議，並正協調下一次磋商時間，過程中有時由美方主動，有時由我方提出。她並宣布將成立線上專區，讓民眾可查詢相關資訊，並持續向國會與產業界報告談判進展。

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

針對政府以「談判未完成」為由不公開細節，台大政治系教授左正東在政論節目《大新聞大爆卦》直言，此說法「站不住腳」，日本與美國的鋼、鋁關稅仍在談判中，歐盟也在觀察美方是否落實承諾後才決定後續行動，顯示談判過程並非不能公開部分資訊。

左正東認為，關稅談判涉及國家利益與產業未來，應爭取朝野共識與民意支持，否則政府在最終決策時恐失去民間與國會的信任基礎。

對此，鄭麗君則說明，許多國家揭露細節的前提是已達成協議，並透過聯合聲明或官方文件對外說明，但台美仍在磋商階段，若過早揭露底線，可能影響談判結果。她重申，行政院每次磋商後都有向國人簡要說明進展，也多次接受立法院邀請進行報告，並與產業界溝通座談，沒有隱匿談判內容的意圖。