　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君指關稅談判「未完成不公開」！學者揭日、歐案例：站不住腳

記者閔文昱／綜合報導 

針對台美關稅談判是否「黑箱」的爭議，行政院副院長鄭麗君強調，台美談判沒有黑箱問題，依國際慣例，細節在尚未定案前不會完全公開，且雙方簽有保密協議；一旦達成協議，完整文本將送交國會審議，並對社會公開說明。對此，台大政治系教授左正東直言，國際上仍有許多案例在談判過程中公開部分資訊，政府以「談判未完成」為由不公開細節的說法「站不住腳」。

鄭麗君11日親上火線，說明台美關稅談判的進度與立場。她指出，目前美國對台實施的20％對等關稅僅屬暫時性稅率，且是疊加在原有關稅之上，但20％並非政府的最終目標，後續將持續爭取更低、更合理的稅率，並力求計算方式不採疊加，目前談判尚在進行中，時間因素是尚未進入總結性會議的主要原因。

鄭麗君透露，近期雙方已進行多次視訊會議，並正協調下一次磋商時間，過程中有時由美方主動，有時由我方提出。她並宣布將成立線上專區，讓民眾可查詢相關資訊，並持續向國會與產業界報告談判進展。

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

針對政府以「談判未完成」為由不公開細節，台大政治系教授左正東在政論節目《大新聞大爆卦》直言，此說法「站不住腳」，日本與美國的鋼、鋁關稅仍在談判中，歐盟也在觀察美方是否落實承諾後才決定後續行動，顯示談判過程並非不能公開部分資訊。

左正東認為，關稅談判涉及國家利益與產業未來，應爭取朝野共識與民意支持，否則政府在最終決策時恐失去民間與國會的信任基礎。

對此，鄭麗君則說明，許多國家揭露細節的前提是已達成協議，並透過聯合聲明或官方文件對外說明，但台美仍在磋商階段，若過早揭露底線，可能影響談判結果。她重申，行政院每次磋商後都有向國人簡要說明進展，也多次接受立法院邀請進行報告，並與產業界溝通座談，沒有隱匿談判內容的意圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長期與ChatGPT聊天恐出現妄想！　專家警告
才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」
板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了
快訊／剛表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／剛表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

鄭麗君指關稅談判「未完成不公開」！學者揭日、歐案例：站不住腳

高院駁回柯文哲抗告　民眾黨怒了：我們絕不屈服民進黨卑劣行徑

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

刪預算釀屈公病擴散？　藍黨團批罷團抹黑：衛福部預算增306億

快訊／賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長　提名咨文今送立院

民進黨辦堅韌之島國際論壇　聚焦假訊息與民主防線

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

快訊／剛表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

鄭麗君指關稅談判「未完成不公開」！學者揭日、歐案例：站不住腳

高院駁回柯文哲抗告　民眾黨怒了：我們絕不屈服民進黨卑劣行徑

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

刪預算釀屈公病擴散？　藍黨團批罷團抹黑：衛福部預算增306億

快訊／賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長　提名咨文今送立院

民進黨辦堅韌之島國際論壇　聚焦假訊息與民主防線

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢

楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖恐潰堤　花蓮縣府：陸警發布立刻撤離7村

特攻不選謝銘駿原因曝光　劉志威大讚曾信武就是「即戰力」

告五人嗨成「帶財天團！　演唱會才秒殺「又續約」超狂

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了

選秀狀元劉丞勳喊話拚新人王　最想打爆「同梯」徐宏瑋

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

孔劉更新近況IG照片吸眼球　今昔對比帥度不減網喊「到底吃了什麼」

長期與ChatGPT聊天恐患「AI精神病」　專家警告：3大妄想症狀

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

政治熱門新聞

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦

更多熱門

相關新聞

勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已有3397人通報

勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已有3397人通報

國民黨今（11日）指出，受美國關稅衝擊的人，約有4.2萬人將面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。對此，勞動部次長李健鴻證實，就了解，可能受到影響的就業人數，確實可能到4.2萬，根據最新通報數據，減班休息人數是3397人。另外，副院長鄭麗君強調，就業衝擊分析包含各種樣態，當然不希望發展成失業，所謂影響4.2萬的數字，不等於失業數字。

鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列

鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

因應20%+N關稅　行政院祭930億支持產業、個別產業將另提方案協助

因應20%+N關稅　行政院祭930億支持產業、個別產業將另提方案協助

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

關鍵字：

台美關稅鄭麗君談判進度政府說明20%對等税

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

即／柯文哲、應曉薇確定繼續關　高院駁回2人抗告

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面