　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

美國實施對等關稅政策，台灣暫時稅率為20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，也就是所謂的「20＋Ｎ」，引起國內譁然，在野黨猛批談判黑箱。對此，行政院副院長鄭麗君11日下午表示，只要達成協議就會跟國會說明內容，文本也會送交國會審議，「會公開透明說明，沒有黑箱的問題」；她也宣布，將成立線上專區，未來可以上網查詢相關資訊。

鄭麗君說，後續目標希望持續爭取更好更合理的對等關稅稅率，也會跟232條款一併磋商，上週兩次視訊會議，談判還會進行，也在洽商下一次時間，有時候是美方主動，有時候是我方主動，台美雙方密切保持聯繫當中。

鄭麗君指出，至於前一個階段，國人了解談判過程，她強調沒有所謂黑箱談判問題，國際經貿慣例會就談判細節，不會完整對外說明，尤其許多國家跟美國有簽訂保密協議，在國會機密會議中也有出示這項協議。她說，每次磋商後，政院也有跟國人說明進展，還有相關觸及議題，相關部會也有受到立法院邀請進行報告，也有跟產業界溝通跟座談。

鄭麗君說，許多國家有揭露細節，基本上是有達成協議的國家，達成協議之後，透過雙方聯合聲明，有些是透過白宮文件，等多元方式說明達成協議後的相關條件，但台美還在持續磋商中，相信很想了解台美談判狀況，但今天表達願意跟國會跟社會做更多說明，政院願意到立法院儘速到立法院報告，談判小組也會說明，進度也會適時跟國人說明。

鄭麗君說，只要達成協議就會跟國會說明內容，文本也會送交國會審議，第一次實體磋商時候，我方已經向美方表示，我國有國會保留條款，會把完整協議文本送交國會審議。她強調，「會公開透明說明，沒有黑箱的問題」

鄭麗君指出，台美談判還在持續當中，細節還沒有底定，無法全面逐項報告，背後目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下，秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。

在對等關稅計算方式，鄭麗君表示，政院4月已說明，我方產品是以原稅率加上對等關稅方式，目前對等關稅暫時性是20％，所以是原稅率加上20％。除了四月說明外，經濟部國貿署有舉行說明會，了解社會期待要做更完整說明，這邊也報告，政府本應善盡說明之責，也會成立線上專區，未來可以查詢相關資訊。

鄭麗君表示，台灣出口到美國產品，農工產品平均稅率是3.3％，工業產品平均稅率是3.1％，農業多數在10％以下，包括43.4%的零關稅，這些資訊會在網路上讓大家查閱。

至於疊加計算部分，鄭麗君表示，歐盟是例外計算，日本也在爭取例外計算，其他國家是適用疊加方式。她表示，後續談判要爭取再降，達成協議過程中，降稅方式也會爭取不要疊加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押
泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢

「反核就是舔共」　黃士修：運轉核電廠省下的錢等於每年可普發1萬

傳盧秀燕不選黨主席！蔣萬安被點名承擔　最新態度曝光

拿黃國昌昔批核三言論回敬　反方甘崇緯再喊：節電能省座核電廠

勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已有3397人通報

鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列

劉世芳稱政府承認中共是國家　馬辦痛批違憲閣員「應下台」

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

因應20%+N關稅　行政院祭930億支持產業、個別產業將另提方案協助

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢

「反核就是舔共」　黃士修：運轉核電廠省下的錢等於每年可普發1萬

傳盧秀燕不選黨主席！蔣萬安被點名承擔　最新態度曝光

拿黃國昌昔批核三言論回敬　反方甘崇緯再喊：節電能省座核電廠

勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已有3397人通報

鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列

劉世芳稱政府承認中共是國家　馬辦痛批違憲閣員「應下台」

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

因應20%+N關稅　行政院祭930億支持產業、個別產業將另提方案協助

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

高雄第8家！藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中　

個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

超薄1張竟成「筆電終結者」　女網紅MacBook螢幕一開超慘

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！　被已婚男星私訊聊色

玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

政治熱門新聞

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

東廠來了！羅智強秀北檢函文　要台北客運說明反罷廣告受誰所託

黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火線說明

台關稅20%+N　國民黨：4.2萬人將減薪失業

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

更多熱門

相關新聞

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加

美國實施對等關稅政策，台灣暫時稅率為20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，也就是所謂的「20＋Ｎ」。對此，行政院副院長鄭麗君11日下午宣示，後續談判要爭取再降稅率，且達成協議過程中，降稅方式也會爭取不要疊加。

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明看這裡

20%+N對等關稅　外媒分析曝台灣5大困境

20%+N對等關稅　外媒分析曝台灣5大困境

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

台灣關稅20%+N「明天開盤慘跌？」網曝1原因繼續漲

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加

關鍵字：

對等關稅鄭麗君稅率揭露線上專區透明交流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面