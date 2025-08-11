快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會送國會審議

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

美國實施對等關稅政策，台灣暫時稅率為20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，也就是所謂的「20＋Ｎ」，引起國內譁然，在野黨猛批談判黑箱。對此，行政院副院長鄭麗君11日下午表示，只要達成協議就會跟國會說明內容，文本也會送交國會審議，「會公開透明說明，沒有黑箱的問題」；她也宣布，將成立線上專區，未來可以上網查詢相關資訊。

鄭麗君說，後續目標希望持續爭取更好更合理的對等關稅稅率，也會跟232條款一併磋商，上週兩次視訊會議，談判還會進行，也在洽商下一次時間，有時候是美方主動，有時候是我方主動，台美雙方密切保持聯繫當中。

鄭麗君指出，至於前一個階段，國人了解談判過程，她強調沒有所謂黑箱談判問題，國際經貿慣例會就談判細節，不會完整對外說明，尤其許多國家跟美國有簽訂保密協議，在國會機密會議中也有出示這項協議。她說，每次磋商後，政院也有跟國人說明進展，還有相關觸及議題，相關部會也有受到立法院邀請進行報告，也有跟產業界溝通跟座談。

鄭麗君說，許多國家有揭露細節，基本上是有達成協議的國家，達成協議之後，透過雙方聯合聲明，有些是透過白宮文件，等多元方式說明達成協議後的相關條件，但台美還在持續磋商中，相信很想了解台美談判狀況，但今天表達願意跟國會跟社會做更多說明，政院願意到立法院儘速到立法院報告，談判小組也會說明，進度也會適時跟國人說明。

鄭麗君說，只要達成協議就會跟國會說明內容，文本也會送交國會審議，第一次實體磋商時候，我方已經向美方表示，我國有國會保留條款，會把完整協議文本送交國會審議。她強調，「會公開透明說明，沒有黑箱的問題」。

鄭麗君指出，台美談判還在持續當中，細節還沒有底定，無法全面逐項報告，背後目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下，秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。

在對等關稅計算方式，鄭麗君表示，政院4月已說明，我方產品是以原稅率加上對等關稅方式，目前對等關稅暫時性是20％，所以是原稅率加上20％。除了四月說明外，經濟部國貿署有舉行說明會，了解社會期待要做更完整說明，這邊也報告，政府本應善盡說明之責，也會成立線上專區，未來可以查詢相關資訊。

鄭麗君表示，台灣出口到美國產品，農工產品平均稅率是3.3％，工業產品平均稅率是3.1％，農業多數在10％以下，包括43.4%的零關稅，這些資訊會在網路上讓大家查閱。

至於疊加計算部分，鄭麗君表示，歐盟是例外計算，日本也在爭取例外計算，其他國家是適用疊加方式。她表示，後續談判要爭取再降，達成協議過程中，降稅方式也會爭取不要疊加。