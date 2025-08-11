鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列

▲行政院副院長鄭麗君出席「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國對等關稅談判，行政院副院長鄭麗君在11日舉行的臨時記者會中提到，美國每年針對各國，都有公布非關稅貿易障礙報告，也就所謂的NTE，而美方長期關切台灣的議題也在報告中，其中包含美規車、農產品標準、輸入許可制度、符合國際標準之技術法規等，許多議題都是必考題，都是磋商範圍。

鄭麗君指出，對於全球各國而言這都是非傳統經貿談判，歷時一年半或多年，這次是極短的時間內，美國要跟很多國家談判，時間被高度壓縮，要進行大量內部協商，二月到現在開超過300場會議，對於我方跟台美經貿合作談判議題要先做準備。

鄭麗君說，啟動談判以來，台美就關稅、經濟安全、擴大採購等範疇磋商，雙方就未來達成框架協議諸多條文，逐條磋商，同時跟美國代表署磋商外，也跟美國商務部就232條款，半導體跟ICT產業政策走向跟合作進行溝通。

鄭麗君說，這場談判面對程序跟各國談判進度帶來的變動性，每次赴美都有新的變化，隨著各國跟美方談判進展過程中，美國期待跟相關談判議題也有擴增跟要求升高，包含大家看到各國面對美方期待全面市場開方等談判挑戰。

鄭麗君表示，在非關稅貿易障礙部分，美國每年針對各國都有公布相關非關稅貿易障礙報告，也就是所謂NTE，美方長期關切我國議題也都在報告當中，包含美規車、農產品標準、輸入許可制度，以及符合國際標準之技術法規等，許多議題都是我們必考題，都列為磋商範圍。

鄭麗君說，現在因為談判持續進行中，依慣例不能說明細節，但基本態度跟原則就是面對以上課題，談判小組是維護國家跟產業利益，國民健康跟糧食安全來協商。

鄭麗君指出，台美談判還在持續當中，細節還沒有底定，無法全面逐項報告，背後目標是希望維繫最好的談判結果，談判過程中如果過度揭露底線，或是我方想要達到的目標，可能影響談判結果，這是談判過程要面對的慣例，但也要面對談判變動下秉持的原則，今天說明會要報告接下來會適時就變動跟目標做說明。