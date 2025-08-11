勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已有3397人通報

▲行政院召開「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨今（11日）指出，受美國關稅衝擊的人，約有4.2萬人將面臨減薪與失業，產值損失超過1.6%。對此，勞動部次長李健鴻證實，就了解，可能受到影響的就業人數，確實可能到4.2萬，根據最新通報數據，減班休息人數是3397人。另外，副院長鄭麗君強調，就業衝擊分析包含各種樣態，當然不希望發展成失業，所謂影響4.2萬的數字，不等於失業數字。

針對「國民黨指出4.2萬減薪失業」，勞動部次長李健鴻於行政院「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會上證實，就他們了解，可能受到對等關稅20%影響的就業人數，包括減班休息、失業，這個人數確實可能是4萬多一點，可能到4.2萬。

李健鴻表示，但是根據今天中午最新通報數據，減班休息最新人數是3397人，這比11天前少了45人，通報的家數也少了4家。

李健鴻強調，勞動部還是會密切關注觀察受到對等關稅衝擊產業的趨勢，必要時會及時推出相關措施，比如說第一波在僱用安定與薪資差額補貼的方面，勞動部想從5成提升到7成，也在研議擴大薪資差額補貼適用產業範圍。

李健鴻提到，另外，有關減班休息期間，勞工或業者希望申請訓練補貼，勞動部也已經擴大比較低薪的勞工也可以申請最多12個小時，目前薪資差額補貼跟訓練津貼補助可以合併領取，過去不行。

李健鴻指出，如果業者跟在職勞工要申請訓練補貼，不是在減班休息期間，勞動部也可以提供非減班申請期間，雇主想對勞工在職訓練，一年最多200萬的訓練補助。

針對失業衝擊，李健鴻表示，萬一失業問題出現，除了原有失業給付，也已經研議要用比較快的申辦認定程序處理，原本既有的跨域就業津貼、缺工就業獎勵津貼會擴大，對雇主部分，勞動部也已經有整合性方案，若願意雇用失業勞工，將會提供僱用獎助津貼與職務再訓練的補貼等等，這是目前要處理的兩項，如果有更進一步惡化的情況，勞動部後續還有更多支持措施。

副院長鄭麗君也補充說明，就業衝擊分析包含各種樣態，例如減班休息、減薪的情況，當然不希望發展成失業，但也要面對失業衝擊的潛在樣態，所以所謂影響4.2萬人的數字，不等於失業數字，而是各種衝擊的樣態的數字。

鄭麗君強調，因此政府不希望這些衝擊樣態發展成失業，勞動部才會提出相關的支持措施。

會後，勞動部也補充數據，本次統計到8月11日「減班休息」事業單位家數為183家，實施人數3,397人，相較8月1日公布家數減少7家，人數減少44人，大部分還是集中在製造業為主。

勞動部表示，整體而言，與去年113/8/1公布家數248家，實施人數為4,437人相比，減少65家，實施人數減少1,040人。勞動部會密集監測相關數據，勞工的支持方案也已經啟動，會給予勞工朋友最大的支持。