政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應20%+N關稅　行政院祭930億支持產業、個別產業將另提方案協助

記者郭運興／台北報導

面對台灣「20＋Ｎ」關稅衝擊，行政院今（11日）召開記者會說明，行政院副院長鄭麗君表示，目前對等關稅由32降到20，根據智庫分析，衝擊減緩大約5成，上禮拜行政院也宣布相關支持方案(投入930億，農業三大面向6大措施180億、工業六大面向14大措施750億元)。鄭麗君強調，也必須了解個別產業面對競爭國稅率差距衝擊，行政院會責成部會提出個別產業支持方案。

▲行政院召開「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院召開「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

針對「關稅衝擊分析與產業支持方案」，行政院副院長鄭麗君表示，目前對等關稅由32降到20，根據智庫分析，對於我國出口與產值還有GAP、就業衝擊，減緩了大約5成。

鄭麗君表示，也必須了解個別產業面對的關稅是MFN(最惠國待遇)+10%，現在提升到原稅率+20%，以及考量競爭國稅率的差距，這些產業會面對衝擊升級，尤其是工具機或者機械等工業產品，又或是蝴蝶蘭、鬼頭刀等農漁業產品，政府會給予更多支持。

鄭麗君指出，上禮拜行政院也宣布相關支持方案(投入930億，農業三大面向6大措施180億、工業六大面向14大措施750億元)，包含金融支持、開拓多元市場、租稅優惠、提升競爭力等方案。

鄭麗君強調，從上禮拜四開始已經受理申請，面對個別競爭國衝擊比較大的項目，行政院會責成部會提出個別的產業支持方案。

鄭麗君重申，台美談判進入關鍵階段，會繼續努力，就232條款與關稅進行協商，我方背後也有戰略思考，美方正在積極推動成為AI中心，我國企業正在擴大在美投資，如何一併磋商，爭取我國在美發展公平環境與促成台美供應鏈長期合作，營造台灣產業最有利的國際布局，希望能夠談判出更好的稅率與結果，也能談判出台美高科技夥伴關係的願景。

▼行政院產業支持方案。（圖／翻攝直播）

▲▼行政院產業支持方案。（圖／翻攝直播）

▲▼行政院產業支持方案。（圖／翻攝直播）

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

龔明鑫：第三季出口整體樂觀　部分產業關稅非劣勢可積極爭取訂單

行政院今（11日）召開記者會說明「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」針對第三季出口影響，龔明鑫表示，個別產業免不了受到影響，政院會全力支持，但如果是以第三季整體面講，他個人想法偏向樂觀，我國出口美國大部分產品以ICT為主，而232還在調查當中，還沒有對外公布，所以還是會持續成長。他也強調，也有些產業主要競爭對手關稅(中國、越南)，台灣沒有居於劣勢，這個時候可以更積極爭取相關訂單與市場。

