表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌多次被傳出有意投入2026新北市長選舉，而今（11日）黃國昌接受專訪被詢問是否投入新北市長選舉，他表示，「會，是，我說我要讓自己成為一個最好的選項，目標從來沒有改變」。主持人朱凱翔解讀是否為宣布參選，他則強調，今天怎麼宣布參選？自己一直保持善意與誠意，在野共推一個最強的候選人，從來沒有排斥過這件事情，知道國民黨會有很多複雜的考慮，自己也都尊重。

黃國昌接受節目《誰來早餐》專訪，他表示，思考兩年條款非常久，回到初衷而言，民眾黨要長大但人才不夠多，張啓楷、林國成過去這1年內在國會表現非常好，對黨來說，都是重要的資產與寶貝，昨天自己也說過，接下來他們會有更重要的戰鬥位置要去就位。

黃國昌表示，以他個人來講，國會裡面工作風風雨雨，雖然才擔任立委5年多，但國會裡面要做什麼事情、議事上的攻防進退、質詢法案預算，對他來說已經非常非常熟悉，所以國會裡面到底是一個什麼狀況，自己了然於胸。

針對「什麼是更重要的戰鬥位置」，黃國昌直言，「拿到行政權」，要在「戰鬥位置」才能爭取到這個目標，政權不會從天上掉下來，第一個著眼的當然是2026年的縣市長選舉。

主持人朱凱翔也詢問「所以要選新北市長」，黃國昌說「我說我要讓自己成為一個最好的選項，目標從來沒有改變」。而是否投入新北市長選舉？黃國昌則說「會，是」。

接著，遭追問「所以今天宣布參選嗎？」，黃國昌強調，今天怎麼宣布參選？自己是說讓自己成為一個最好的選擇，一直保留一個很好的善意空間，如果3家下去選，風險非常高，很有可能民進黨搞得再爛，35到40%的選票也可能會贏，就算另外，2個人都拿30幾%。

黃國昌認為，自己一直保持善意與誠意，在野共推一個最強的候選人，從來沒有排斥過這件事情，自己也一直在丟善意，知道國民黨家大業大、優秀人才很多，會有很多複雜的考慮，自己也都尊重。