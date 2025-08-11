明年遞補民眾黨不分區立委　學者王安祥：將推動尊嚴勞動政策

▲民眾黨不分區立委，彰化員林人王安祥教授確定遞補。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨10日召開黨代表大會，確定維持柯文哲時代的「兩年條款」，現任7位不分區立委將在明年1月31日全數請辭。其中最受矚目的是排序第12位的遞補人選王安祥，這位來自彰化員林的學者不僅是黃珊珊欽點的接班人，更是勞工權益專家，準備為國會帶來新氣象！

黃珊珊在臉書大力推薦，「王安祥雖然是政治素人，但絕對不是新手」• 長期在黃珊珊辦公室提供產業、勞工專業建議，熟悉立法院議事程序與財委會業務，被譽為「國會即戰力」，問政與地方服務可無縫接軌。

▲民眾黨不分區立委黃珊珊準備交接給王安祥。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

現任國立中正大學社會科學院院長的王安祥，專長在人因工程、勞工安全與勞工衛生，曾任大葉大學工業工程學系主任。他表示，長期參與中央與地方勞動政策研擬與推動，深知勞動政策對國家發展與勞工福祉的重要，「希望進入立法院後，推動尊嚴勞動政策，讓每位工作者都能獲得應有的尊重與保障，同時兼顧國家人力資源發展。」

▲民眾黨不分區立委，彰化員林人王安祥(右1)教授確定遞補。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭說，自己長期在工會服務，與王安祥教授有許多合作，「他長年投入勞工議題研究與教學，特別在職業安全衛生領域經驗豐富，勞工問題不分藍綠，而是影響每個家庭。」他也提到，王安祥與地方幹部互動緊密，對彰化大小事瞭若指掌，近期823公投宣講更是親自現身助陣，「有他加入彰化隊，民眾黨在彰化一定更強」。

▲民眾黨不分區立委，彰化員林人王安祥教授(前排右二)確定遞補。