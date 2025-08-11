被小草嗆公布收入！四叉貓貼了：全台第1個收抖內開發票的網美

▲四叉貓。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇在粉專發文，提到前民眾黨主席柯文哲去年選完總統後，政治獻金專戶餘款本來有6千多萬，到去年底結算後，發現款項被現任主席黃國昌花到剩約2800萬，引來小草要求他先公布自己的財務資料。四叉貓於是真的公開YT頻道過去一年收益，直呼「柯文哲的帳本連我的車尾燈都看不到好嘛！」

四叉貓10日下午在粉專貼出「柯文哲總統大選政治獻金專戶餘額趨勢圖」，文中表示，柯選完總統後，競選專戶餘額有6034萬2849元，可去年底結算時，剩下2800萬0857元，「按照這個揮霍速率，今年七月份柯文哲專戶的錢就花光啦！這些都是阿北的辛苦錢耶～～～～～」

四叉貓提到，這些專戶裡的錢有違法，監察院還要罰款374萬元 + 沒收5579萬3888元，等於幾乎都要繳給監察院了，「黃國昌主席選擇優先使用柯文哲的政治獻金專戶，（明明有政黨補助款帳戶每年1.5億可以用…）將來阿北被放出來沒錢繳怎麼辦？」

四叉貓此舉引來小草不悅，就有人留言「你公布去年跟今年的個人收入，我就抖內！加上線下的通告跟出場費，大家才知道怎麼經營這個事業，很簡單吧？」

看到留言後，四叉貓馬上回貼收益截圖，「可以啊，我先免費公布一個，這是我YT頻道的後台數據（應該沒有網紅會公布這個給別人看吧），最近365天的收益如下。你先抖了我再繼續公布，我的收入都有請會計師報帳開發票，根本不怕公布好嘛！」」

四叉貓還特地發文表示，台灣有陽光法案，政治人物的財產跟政治獻金必須公開透明，可每當他監督到民眾黨和柯文哲時，就會有小草跳出來要求他也公開收入，讓他很傻眼，「要求一個平民跟政治人物相同的透明標準是不是搞錯了些什麼？」

不過他自認公開沒差，「我所有的收入都有合法報稅，還有委託會計師幫我做帳，更是台灣第一個收抖內會開發票的網美，柯文哲的帳本連我的車尾燈都看不到好嘛 XD」。四叉貓忍不住開嗆，「不去檢討亂做帳的政治人物，反而檢討我這種誠實報稅的小老百姓，我就看這隻小草待會有沒有抖內給我。」