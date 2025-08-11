　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

▲劉世芳（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳11日到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨在黨代表大會中確定落實「兩年條款」，但不分區排名第15的中配李貞秀可能因《國籍法》無法順利就任，內政部長劉世芳今（11日）表示，希望立院同仁在就職日1年內完成放棄其他外國國籍，站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」。對此，民眾黨表示，劉世芳是口誤還是法盲？憲法並不承認中華人民共和國是個國家，請問劉下一步準備要去面試大法官？

劉世芳11日上午在立法院受訪時表示，李貞秀現在是候任的民眾黨不分區立委，大概會遞補上去，按《國籍法》第20條第4項規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」因此內政部會根據該法提醒立法院諸位同仁，希望在就職日1年內完成放棄其他外國國籍。

媒體追問，中配怎麼放棄？劉世芳說，需要申請，中國也有放棄國籍申請程序，從中國政府的規定。媒體再問，中華人民共和國在我國憲法上是國家？劉世芳指出，按現在憲法增修條文或歷屆總統講話部分，都說非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」 ，如果是這樣，中華人民共和國的法定效力文件，不管海基、海協或兩岸間往來，就是官方證明文件。

對此，民眾黨發言人張彤回應，擔任中華民國公職本就不能擁有雙重國籍，但劉世芳受訪稱「我們承認中華人民共和國」，不禁想問劉到底是口誤還是法盲？因為根據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》都清楚寫「大陸地區不是外國」，也就是憲法並不承認中華人民共和國是個國家，現在單憑一句話就可以超越憲法，請問劉下一步準備要去面試大法官？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.1億公益款！　高䠷名模戴銬移審畫面曝
楊柳上個類似路徑是「康芮」！　2地慎防劇烈風雨
快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國
熊本發「避難警報」！疏散1600人　新幹線停駛
父告別式！顏清標激動落淚　藍綠白大咖到場致意
快訊／富邦悍將宣布　Thank You富藍戈！
楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

明年遞補民眾黨不分區立委　學者王安祥：將推動尊嚴勞動政策

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

關稅談判涉及台灣增軍費？　綠黨團籲：善用第一島鏈戰略樞紐地位

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

中配李貞秀遞補白委恐卡關？　劉世芳：就職1年內需放棄其他國籍

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

關稅未解黨內又鬧性平爭議　綠議員撂重話：高大上姿態脫離民意

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

黃國昌表態選新北市長！　吳思瑤：該頭疼的是國民黨

明年遞補民眾黨不分區立委　學者王安祥：將推動尊嚴勞動政策

稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

關稅談判涉及台灣增軍費？　綠黨團籲：善用第一島鏈戰略樞紐地位

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

中配李貞秀遞補白委恐卡關？　劉世芳：就職1年內需放棄其他國籍

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

專機隊飛官洩賴清德行程至非公務群組　空軍：已依規定懲處

關稅未解黨內又鬧性平爭議　綠議員撂重話：高大上姿態脫離民意

台南超狂騎士紅燈跳車「路邊尿尿」！目擊者傻眼：想不到這麼急

日艦「誤闖中國領海」2度遭砲擊　涼月號艦長下場曝光

超商買可樂　報電話累點 ！回家見「手機跳出1訊息」妹子怕爆

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

缺工成建築安全破口　結構大師提1招「杜絕鋼筋綁紮不確實」

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

圍毆畫面曝！17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛揍計程車運將

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦

美濃現「大峽谷」？業者挨罰300萬　柯志恩：高雄還多少地方遭破壞

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

關稅未解黨內又鬧性平爭議　綠議員撂重話：高大上姿態脫離民意

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

苗博雅批政院官僚語言難安民心　綠黨團認有檢討空間

為楊瓊瓔站台　王惠美：沒殺人放火為何要罷免？

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

更多熱門

相關新聞

民眾黨7席不分區明年請辭　學者王安祥將遞補

民眾黨7席不分區明年請辭　學者王安祥將遞補

民眾黨10日召開黨代表大會，確定維持柯文哲時代的「兩年條款」，現任7位不分區立委將在明年1月31日全數請辭。其中最受矚目的是排序第12位的遞補人選王安祥，這位來自彰化員林的學者不僅是黃珊珊欽點的接班人，更是勞工權益專家，準備為國會帶來新氣象！

被嗆公布收入！四叉貓秒曬：收抖內會開發票

被嗆公布收入！四叉貓秒曬：收抖內會開發票

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

表態投入新北市長選舉　黃國昌：盼成最好選項、在野共推最強候選人

中配任公職需放棄中籍　劉世芳：政府承認中華人民共和國

中配任公職需放棄中籍　劉世芳：政府承認中華人民共和國

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

關鍵字：

劉世芳中華人民共和國李貞秀黃國昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面