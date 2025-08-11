稱政府承認中共是國家　民眾黨諷劉世芳：口誤還是想面試大法官？

▲內政部長劉世芳11日到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨在黨代表大會中確定落實「兩年條款」，但不分區排名第15的中配李貞秀可能因《國籍法》無法順利就任，內政部長劉世芳今（11日）表示，希望立院同仁在就職日1年內完成放棄其他外國國籍，站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」。對此，民眾黨表示，劉世芳是口誤還是法盲？憲法並不承認中華人民共和國是個國家，請問劉下一步準備要去面試大法官？

劉世芳11日上午在立法院受訪時表示，李貞秀現在是候任的民眾黨不分區立委，大概會遞補上去，按《國籍法》第20條第4項規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」因此內政部會根據該法提醒立法院諸位同仁，希望在就職日1年內完成放棄其他外國國籍。

媒體追問，中配怎麼放棄？劉世芳說，需要申請，中國也有放棄國籍申請程序，從中國政府的規定。媒體再問，中華人民共和國在我國憲法上是國家？劉世芳指出，按現在憲法增修條文或歷屆總統講話部分，都說非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」 ，如果是這樣，中華人民共和國的法定效力文件，不管海基、海協或兩岸間往來，就是官方證明文件。

對此，民眾黨發言人張彤回應，擔任中華民國公職本就不能擁有雙重國籍，但劉世芳受訪稱「我們承認中華人民共和國」，不禁想問劉到底是口誤還是法盲？因為根據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》都清楚寫「大陸地區不是外國」，也就是憲法並不承認中華人民共和國是個國家，現在單憑一句話就可以超越憲法，請問劉下一步準備要去面試大法官？