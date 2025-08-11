「反核就是舔共」　黃士修：運轉核電廠省下的錢等於每年可普發1萬

▲核三公投第3場說明會11日下午登場，反方代表為綠黨召集人甘崇緯（左）、正方代表則為「核能流言終結者」創辦人黃士修。（圖／中選會提供）

記者蘇晏男／台北報導

「重啟核三」公投案將於8月23日投票，核能流言終結者創辦人黃士修今（11日）指出，核能一度電1.5元，再生能源一度電則5.5元，如果所有核電廠都運轉，每年可發600億度電，可省2400億元，等於每年可普發現金一萬，若只有核三，一年也可發150億度電，也賺600億元；另黃也強調，「反核就是反美；反核就是賣台；反核就是舔共」，並抨擊台電董事長曾文生、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫及綠黨。

中選會11日下午舉辦核三重啟公投第3場意見發表會，黃士修作為正方代表表示，「我一樣一個打五個（指5場意見發表會反方代表）」，台電鉅額虧損，曾文生爽當董事長還敢情勒？說做完安檢再讓國人決定才符合程序，那你下令做了嗎？2018年以核養綠公投通過，否定非核家園，你讓核電廠延役了嗎？你都沒做，「查甫人千萬毋通剩一支嘴」。

黃士修說，曾文生說備轉容量最低在2016年，當時核二、核三廠都在運作，你說現在火力全開，但空汙減少7成，你不覺得矛盾？2024年台灣人均用煤電量勇奪世界第一，火力發電機組的環保改善本該就要做，2024年中火發電量272億度電，核二、核三廠加回來每年可發300億度，代表中火10部機組全部可以關閉 ，這是台中人願望，但行政院還要跟台中市府打「禁燒生煤條例」官司幾年？美國密西根州「Palisades」核電廠退役三年，只花兩年重啟，核三廠停機三個月，你說要多久重啟，「回答我？」

針對第2場意見發表會反方代表林子倫，黃士修表示，你父母都是台電員工，現在當官把台電搞到破產，真孝順。林說長年倡議審議式民主，但找來開會的人清一色是反核團體，是規定大家只能討論非核家園？「去你的民主一言堂」，整天拿「SDGs」永續發展目標說嘴，專訪又強調可負擔的潔淨能源，結果我國潔淨能源因為廢核直接被砍掉10幾％，不進反退，且主管行政院減碳辦公室專門用火力減碳，卻帶團去外國參加COP會議，丟臉丟到國外，「人家是名偵探柯南，你是名增碳子倫」。

黃士修也向林子倫表示，不要跟他說天然氣有減碳，如果核能繼續用，天然也減碳，燃煤明明可以減更多，這是基本邏輯，但天然氣爆貴，每年燒掉幾千億新台幣，你說經濟學天下沒白吃的午餐，「那我請你喝下午茶好了」。

黃士修指出，包含核廢料處理，核能一度電1.5元，再生能源一度電則5.5元，如果所有核電廠都運轉，每年可發600億度電，可省2400億元，等於每年可普發現金一萬，若只有核三，一年也可發150億度電，也賺600億元。政府已撥補3000億元給台電增資，但台電虧損繼續突破4500億元；廢核機會成本就是反過來用核，要能健全台電財務，投入更多資源真正養綠，而不是一堆養吸血鬼，以核養綠才是社會最大公約數、投資未來的聰明選擇。

黃士修又說，你整場都在吹更民主的再生能源，但你已經吹9年了，經過三次全國大停電證明，聽起來很風光，但並沒有什麼用；你又提能源安全、核廢有解、社會共識三原則，但美國多次警告，廢核會破壞國防安全，根據美智庫CSIS兵推，如果解放軍封鎖台灣，天然氣撐不過10天，這就是地緣衝突、電網脆弱、供應鏈中斷，結果你一句話就扼逃，打高空不負責，是渣男行為。

接著，黃士修強調，「反核就是反美；反核就是賣台；反核就是舔共」，歐盟已經將核能納入綠色政綱、永續投資，這關鍵就在核廢料對環境無危害，然反核團體像是「綠色公民行動聯盟」、「地球公民基金會」至今仍未承認核能是綠能的科學事實，甚至扭曲國際資訊、謀騙社會大眾、爽收善心捐款。

對於該場反方代表、 台灣綠黨召集人甘崇緯，黃士修說，近年反核團體講什麼都被打臉，剩核災、核廢料主張，但卻跳針；黃指出，很多人因為日本福島核災轉為反核能，但根據世衛組織、聯合國原子輻射效應科學委員會，集合各國專家長年追蹤，發現福島輻射外洩沒有造成任何死亡跟罹癌增加，「所以我們為什麼要花十幾年在這邊吵」。

黃士修表示，每次都拿地震來說，但核電廠反而是最不怕地震的建築物，福島核電廠不是因為地震出事，離震央更近的女川核電廠更成為居民避難所；另日本九州有長達1000公里以上的斷層「中央構造線」，還有噴發中的活火山，但卻是最先重啟核電的地區，所以要不要動一下大腦想一下為什麼。

至於地質學者陳文山跟李錫堤主張約16公里的恆春斷層是活動斷層，黃士修說，但他們卻不敢經過專家評估，這叫學術騙子，如果按他們主張，全國建築都要移平重建，只有核電廠屹立不搖。

黃士修也說，核三廠原始設計可以耐震0.72G（重力加速度），你們說不夠，台電加固成1.384G，而7級大地震是0.4G，而每次地震，核電廠所在地的岩盤震度都特別小，這是常識，懂嗎？另美歐日都有處理核廢料技術，為什麼台灣做不到？請甘崇緯不用再跳針核廢無法處理，回家多讀書，不要搞什麼「綠社基巴力量」；綠黨自稱環保政黨，但請去看看國際上對核能復興態度，全世界大概只剩台灣堅持非核家園，德國都轉向，更不用說美日歐，跳針的核災、核廢料，世界上早就有解，要消費福島核災、核廢料到哪一年，還要散布謠言到哪一年？所以823公投投同意。