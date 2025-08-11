　
「控制加薩市」攻勢很快展開　納坦雅胡：終戰最佳方式

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納坦雅胡表示，控制加薩市的攻勢，將以相當快的速度展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡10日宣布，控制加薩市（Gaza City）的最新一波攻勢將以「相當快」的速度展開。面對國際批評，他表示會先建立「安全地帶」讓平民撤離，並強調這是「結束戰爭的最佳方式」，能夠把加薩從哈瑪斯手中解放出來。

BBC等外媒報導，納坦雅胡在記者會上表示，最新攻勢的目標為摧毀哈瑪斯位於加薩市與馬瓦西（Al-Mawasi）的2大殘餘據點，他並未透露發動攻擊的具體時間，但稱「我們為該行動制定了相當快速的時間表」，首先則會建立安全地帶，以利當地100萬人口遷移。

納坦雅胡宣稱，由於哈瑪斯拒絕解除武裝，他別無選擇只得執行計畫，才能解救人質。納坦雅胡也反駁蓄意讓巴勒斯坦人陷入飢荒的指控，宣稱「被故意餓死的只有以色列人質。」

▲▼ 加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

▲加薩民眾搬運人道救援物資。（圖／路透）

此計畫引發聯合國安理會強烈譴責。英國、法國、丹麥、希臘和斯洛維尼亞聯合聲明警告，擴大軍事行動將「違反國際人道法」，危及所有加薩平民的性命，其中包括剩餘人質。

聯合國助理秘書長長延卡（Miroslav Jenča）也表示，若計畫實施將「引發加薩另一場災難」，造成更多殺戮、破壞與流離失所。聯合國人道事務官員拉賈辛漢姆（Ramesh Rajasingham）直言，加薩飢荒危機已成現實，「這就是純粹的飢餓」。

2023年10月7日哈瑪斯襲擊造成約1200人死亡、251人被擄後，以色列軍事行動已致超過6.1萬巴勒斯坦人喪生。根據哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，當地迄今已有217人死於飢餓及營養不良。目前依然受困的以色列人質之中，20人據信依然活著。

212人活活餓死「將近半數是兒童」　加薩營養不良又奪11命

相關新聞

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」

以色列總理納坦雅胡安全內閣拍板擴大加薩軍事行動、決議占領加薩市後，特拉維夫街頭湧現超過10萬名抗議民眾，要求政府立即結束戰爭，優先營救人質。這場大規模示威凸顯以色列社會對戰爭的強烈反彈，抗議規模遠超近期其他反戰集會。

加薩「空投物資」砸死15歲少年！

加薩「空投物資」砸死15歲少年！

加薩212人活活餓死「將近半數是兒童」

加薩212人活活餓死「將近半數是兒童」

以色列宣布「奪取加薩市」！要求10/7前撤離

以色列宣布「奪取加薩市」！要求10/7前撤離

以色列批准接管加薩市　終戰5原則曝光

以色列批准接管加薩市　終戰5原則曝光

