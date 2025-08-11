以色列擊斃半島電視台記者　指控他是「哈瑪斯小組領袖」

▲半島電視台4名記者，在這裡死於以軍攻擊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡10日宣布，控制加薩市（Gaza City）的最新一波攻勢將以「相當快」的速度展開，強調這是結束戰爭的最佳方式。同日，以軍發動猛烈空襲，擊殺一名半島電視台（Al Jazeera）記者，並且宣稱對方真實身分為哈瑪斯小組領袖。

《路透社》報導，28歲的夏里夫（Anas Al Sharif）與3名同事在加薩市東部希法醫院（Shifa Hospital）附近遭以軍空襲身亡。除了他以外，另外3名遇害記者分別是克雷克（Mohammed Qreiqeh）、扎赫爾（Ibrahim Zaher）、努法爾（Mohammed Noufal）。院方表示，同一場空襲還造成另外2人喪命。

夏里夫在X擁有逾50萬粉絲，死前幾分鐘才發文透露，以色列已經猛烈轟炸加薩市超過2小時。他早已寫下遺言，準備在去世後發布，「我永遠不會猶豫傳遞真相，不扭曲也不誤導，希望上帝能夠見證那些保持沉默的人。」

以色列軍方指控夏里夫是哈瑪斯小組領袖，卻假裝成半島電視台記者，「負責發動針對以色列平民及軍隊的火箭砲攻擊」，並宣稱已掌握相關情報文件。不過，批評人士表示，以色列的指控缺乏證據，而夏里夫之所以成為目標，是因為他對加薩前線進行報導。

此前，一個新聞自由組織與聯合國專家警告，夏里夫在加薩進行的報導，導致他的生命處於危險之中。聯合國特別報告員可汗（Irene Khan）上月也表示，以色列對夏里夫的指控毫無根據。

加薩官方統計，2023年10月7日戰爭爆發至今已有237名記者喪生。半島電視台發文哀悼夏里夫，形容他是「加薩最勇敢的記者之一」，並譴責此次攻擊是「為了占領加薩而壓制反對聲音的絕望嘗試」。哈瑪斯則認為，這次攻擊可能意味著以色列攻勢的開端。

▲加薩飽受戰火蹂躪，居民處於飢荒邊緣。（圖／路透）



納坦雅胡10日在記者會上表示，占領加薩市的最新攻勢，目標是摧毀哈瑪斯位於加薩市與馬瓦西（Al-Mawasi）的2大殘餘據點，「我們為該行動制定了相當快速的時間表」，首先則會建立安全地帶，以利當地100萬人口遷移。

納坦雅胡宣稱，由於哈瑪斯拒絕解除武裝，他別無選擇只得執行計畫，才能解救人質。納坦雅胡也反駁蓄意讓巴勒斯坦人陷入飢荒的指控，宣稱「被故意餓死的只有以色列人質。」

「控制加薩市」攻勢很快展開 納坦雅胡：終戰最佳方式