社會 社會焦點 保障人權

獨／十全停車風波案外案！工務局稽查影印店　揪出鐵皮屋是違建

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民一警分局十全路派出所近日爆發「停車風波」，一名員警將車暫停在所旁影印店門口，遭老闆進所要求移車，過程中傳出嗆聲「不移怎樣」。事件曝光後，也讓這家影印店被注意，而11日工務局人員無預警前往稽查，發現這家影印店沒有申請建築使用執照，逾期未補正，則以「違建」論處。

11日上午，高雄市政府工務局拆除大隊人員前往該家影印店稽查，結果發現這家店是一間鐵皮屋，而且沒有申請建築執照，也沒有使用執照，拆除大隊副大隊長陳碩甫表示，「按行政程序法給予陳述補照，逾期未補正，則依違建論處，而規定時間為7天。」記者也詢問到底這家店有沒有騎樓？陳碩甫強調，「因為他本身都沒有申請，所以也沒有騎樓問題。」

整起案件起因於，7日上午該老闆因為店門口的位置被十全派出所的員警停放汽車，他一進派出所就大聲咆哮，要求移車，但因為該地沒有施畫紅黃線，是屬於可以停車的，所以員警回應：「那裡是合法路邊停車，為什麼不能停？」並質問「讓你在派出所咆哮？警察尊嚴要擺在哪？」老闆則說「我是警友的朋友」。不過，老闆在離開之後越想越不滿，到處陳情投訴。

對此，三民一分局進行調查，並且調閱派出所內的監視器畫面還原真相，釐清老闆的說法，至於當下跟員警的說話態度，三民一分局副分局長鍾睿賢說：「語氣稍有激動，惟未達咆哮程度。」

一場停車糾紛，最後竟反轉成店家自身問題被攤在陽光下；原本控訴警察的一方，如今卻要面對「違建」與「公共空間佔用」的檢驗。

08/10 全台詐欺最新數據

橋頭地檢署去年偵辦多起兒少性影像外流案件時，意外發現「5F自拍網站」有多支兒少性影像、成人偷拍片，宛如「創意私房」翻版。衛福部得知後,通知該網站下架300多支影片，但負責人不甩命令且持續更新。檢警日前執行搜索，逮捕李姓負責人等3人，訊後均羈押禁見，目前該網站則已下架。

