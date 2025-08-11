「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片！不甩衛福部下架令　3男收押

▲「5F自拍網站」上傳大量成年及未成年性影像。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

橋頭地檢署去年偵辦多起兒少性影像外流案件時，意外發現「5F自拍網站」有多支兒少性影像、成人偷拍片，宛如「創意私房」翻版。衛福部得知後，通知該網站下架300多支影片，但負責人不甩命令且持續更新。檢警日前執行搜索，逮捕李姓負責人等3人，訊後均羈押禁見，目前該網站則已下架。

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文去年偵辦多起兒少性影像遭外流案件，意外查獲「5F自拍網站」涉嫌散布兒少性影像與成人偷拍片牟利。令人髮指的是，該網站經衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，累計高達300多件違法內容，但網站經營者依然我行我素，持續上傳相關違法影像，完全無視法律規範與被害人權益。

檢警追查，經營該網站的李姓負責人、吳姓主管及賴姓廣告商等人涉嫌以「5F自拍網站」供人瀏覽未經同意，外流的成年及未成年性私密影片以營利，違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪。

檢警5日兵分多路執行搜索，逮捕李、吳及賴等3名嫌疑人，並查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT 4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元，總計不法所得超過640萬元。

經傳喚多名證人到案，檢方訊問後，認為李姓負責人等3人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

目前「5F自拍網站」已遭下架關閉，至於網站有多少支違法影片、多少被害人受害，目前封網擴大清查中。