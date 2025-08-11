　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

▲▼高雄新堀江熱褲哥的移動城堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄熱褲哥經常推著推車在新崛江撿拾回收物，推車被戲稱為「霍爾的移動城堡」。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄都市傳說人物「熱褲哥」長年只穿一條短褲，推著比人還高的回收物，穿梭在新崛江商圈，他的推車被戲稱為「霍爾的移動城堡」，不過他屢屢與商家發生糾紛，2022年因街頭糾紛被送至凱旋醫院救治，診斷出思覺失調症，經過住院、藥物治療，2023年初回到社區後找到穩定的洗碗工工作，現在生活不必為錢所苦，也有了遮風避雨的地方，他持續透過長效針劑控制病情，盼病友以他為借鏡，找出重新融入社會的契機。

▲▼高雄市立凱旋醫院院長周煌智。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立凱旋醫院院長周煌智。（圖／記者許宥孺攝）

思覺失調症是「大腦生病了」，因神經傳導異常導致幻聽、妄想、思緒混亂等症狀。高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，根據國際權威《Maudsley處方指引》，第二代長效針劑應列為初發患者第一線用藥。2022年健保署已編列預算，啟動「長效針劑專款政策」 ，2024年院內長效針劑使用率達33.2%，第二代長效針劑處方比例提升約7成。

被封為高雄都市傳說人物之一的「熱褲哥」，在新崛江商圈浪跡10年，不論春夏秋冬，全身都只穿著一條短褲，經常推出一台手推車撿拾資源回收物，紙箱堆的比人還高，被在地人戲稱是「霍爾的移動城堡」。不過2022年起，熱褲哥因為回收物太多次被開單，還屢屢與商家起衝突，甚至對店家亮美工刀嚇人。

▲新崛江熱褲哥因為亮美工刀被警方壓制 。（圖／民眾提供）

▲霍爾阿伯因對店家亮美工刀被警方壓制 。（資料圖／民眾提供）

▲▼高雄新崛江熱褲哥 霍爾阿伯。（圖／記者許宥孺攝）

▲霍爾阿伯接受治療後反轉人生，現在規律回診都穿著整齊。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的凱旋醫院成人精神科醫師劉潤謙表示，這位霍爾阿伯（化名阿華）其實深陷思覺失調症的折磨，常出現被害妄想、幻聽困擾，因街頭衝突被強制送醫，經診斷為思覺失調症，經住院２個月治療後，症狀明顯改善，並對自己的狀況有病識感，住院期間配合藥物、職能、心靈各方面治療，提升工作能力與自我照顧能力。

劉潤謙表示，阿華出院後住進街友收容中心，不久後就找到了洗碗打零工的工作，且該單位也願意提供他住宿，因此阿華現在不必露宿街頭，靠著自己的能力溫飽肚子。現在阿華規律回診，已經不像初次見面只穿一條短褲，而是乾淨整齊，阿華在街頭流浪近20年，因為接受治療人生得以改變，他希望透過自己的故事作為衛教案例，呼籲病友、社會大眾正視思覺失調症。

▲▼高雄新崛江熱褲哥 霍爾阿伯。（圖／記者許宥孺攝）

▲健保給付的長效針劑有助於改善思覺失調症。（圖／記者許宥孺攝）

凱旋醫院兒童青少年精神科蔡景宏主任表示，長效針劑可提升服藥順從性，降低12%再住院率。國際研究證實，每3個月一次的長效針劑相較每月一針或口服藥，明顯增加治療維持率，患者就學就業比例也顯著上升，增加了患者回歸社會的可能性。

周煌智院長進一步指出，愈長效的針劑，不只提升病人穩定率，也能降低醫療資源消耗，減少再住院與急診的風險，實質改善病人生活。國內研究顯示，將每月一針的長效針劑轉換為每3個月一針的劑型後，思覺失調症病人一年內的平均住院天數減少25天，整體醫藥支出下降約46%。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

高雄都市傳說霍爾的移動城堡霍爾阿伯熱褲哥思覺失調凱旋醫院長效針劑周煌智

