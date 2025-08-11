高雄都市傳說「霍爾阿伯」現況曝！浪跡街頭20年　1契機找到工作

▲高雄熱褲哥經常推著推車在新崛江撿拾回收物，推車被戲稱為「霍爾的移動城堡」。（資料圖／記者吳世龍攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄都市傳說人物「熱褲哥」長年只穿一條短褲，推著比人還高的回收物，穿梭在新崛江商圈，他的推車被戲稱為「霍爾的移動城堡」，不過他屢屢與商家發生糾紛，2022年因街頭糾紛被送至凱旋醫院救治，診斷出思覺失調症，經過住院、藥物治療，2023年初回到社區後找到穩定的洗碗工工作，現在生活不必為錢所苦，也有了遮風避雨的地方，他持續透過長效針劑控制病情，盼病友以他為借鏡，找出重新融入社會的契機。

▲高雄市立凱旋醫院院長周煌智。（圖／記者許宥孺攝）



思覺失調症是「大腦生病了」，因神經傳導異常導致幻聽、妄想、思緒混亂等症狀。高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，根據國際權威《Maudsley處方指引》，第二代長效針劑應列為初發患者第一線用藥。2022年健保署已編列預算，啟動「長效針劑專款政策」 ，2024年院內長效針劑使用率達33.2%，第二代長效針劑處方比例提升約7成。

被封為高雄都市傳說人物之一的「熱褲哥」，在新崛江商圈浪跡10年，不論春夏秋冬，全身都只穿著一條短褲，經常推出一台手推車撿拾資源回收物，紙箱堆的比人還高，被在地人戲稱是「霍爾的移動城堡」。不過2022年起，熱褲哥因為回收物太多次被開單，還屢屢與商家起衝突，甚至對店家亮美工刀嚇人。

▲霍爾阿伯因對店家亮美工刀被警方壓制 。（資料圖／民眾提供）



▲霍爾阿伯接受治療後反轉人生，現在規律回診都穿著整齊。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的凱旋醫院成人精神科醫師劉潤謙表示，這位霍爾阿伯（化名阿華）其實深陷思覺失調症的折磨，常出現被害妄想、幻聽困擾，因街頭衝突被強制送醫，經診斷為思覺失調症，經住院２個月治療後，症狀明顯改善，並對自己的狀況有病識感，住院期間配合藥物、職能、心靈各方面治療，提升工作能力與自我照顧能力。

劉潤謙表示，阿華出院後住進街友收容中心，不久後就找到了洗碗打零工的工作，且該單位也願意提供他住宿，因此阿華現在不必露宿街頭，靠著自己的能力溫飽肚子。現在阿華規律回診，已經不像初次見面只穿一條短褲，而是乾淨整齊，阿華在街頭流浪近20年，因為接受治療人生得以改變，他希望透過自己的故事作為衛教案例，呼籲病友、社會大眾正視思覺失調症。

▲健保給付的長效針劑有助於改善思覺失調症。（圖／記者許宥孺攝）



凱旋醫院兒童青少年精神科蔡景宏主任表示，長效針劑可提升服藥順從性，降低12%再住院率。國際研究證實，每3個月一次的長效針劑相較每月一針或口服藥，明顯增加治療維持率，患者就學就業比例也顯著上升，增加了患者回歸社會的可能性。

周煌智院長進一步指出，愈長效的針劑，不只提升病人穩定率，也能降低醫療資源消耗，減少再住院與急診的風險，實質改善病人生活。國內研究顯示，將每月一針的長效針劑轉換為每3個月一針的劑型後，思覺失調症病人一年內的平均住院天數減少25天，整體醫藥支出下降約46%。