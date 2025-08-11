陸第3種六代戰機疑現蹤跡　陸官媒形容：美媒都矇了

▲ 大陸第三種六代機亮相？美媒狂猜用途 。（圖／翻攝 樞密院十號，同下）

記者任以芳／綜合報導

大陸疑似第三種第六代戰鬥機的照片在社交媒體流傳，引發軍事觀察界與國際媒體的廣泛關注。該機外形融合南北派六代機特徵，甚至讓部分網友戲稱這是「解放軍準備應對外星人入侵」的裝備。美國媒體對其真實定位眾說紛紜，猜測它可能是高端無人戰鬥機，或專為航母設計的艦載機，凸顯中國在下一代空戰平台上的研發速度與多線布局。

大陸官媒《環球時報》旗下新媒體「樞密院十號」近日刊文指出，網上流傳的照片顯示，一款疑似中國第三種六代機出現在中國上空。這一動態在國際軍事圈引起熱議，不少網友戲稱「解放軍這才是在準備抗擊外星人入侵」。對於這款結合了南北派六代機特徵的新型號，美國媒體同樣感到困惑，懷疑它可能是高端無人戰鬥機，或專為航母任務研製的艦載機。

美國「動力」網站旗下「戰區」（The War Zone）頻道4日報導稱，從流出的照片可見，該機機首尖銳，機身中段採用高度後掠的蘭姆達（Lambda）翼設計，與此前曝光的沈飛歼-50頗為相似。與其他六代機一樣，該機取消垂尾以減少雷達反射截面，並具備寬大機身以提供更多內部燃料與武器儲存空間，顯示其在低可觀測性方面做了大量優化。

根據外形特徵，美媒推測這款新機或屬於傳統載人六代機，更接近沈飛歼-50，而非成飛體型更大的歼-36超重型戰鬥機。報導指出，歼-36與歼-50定位不同，不太可能互為競爭對手，但此次曝光的新機或將與歼-50展開比拼，供解放軍空軍在下一代戰機選型中比較取捨。

▲六代機最新進展再次凸顯了中國軍事航空航天發展的「瘋狂步伐」。

另一種可能性是，它被設計為專用航母艦載機。美國海軍經驗顯示，空軍型戰鬥機直接「下海」往往缺乏成功案例。照片中，新機在試飛中放下起落架，疑似具備雙輪前起落架，顯示其結構可能經過加固，以滿足航母運作需求。

值得注意的是，美媒提到的CCA無人機屬於廉價、可消耗性的無人僚機，更多是作為有人駕駛戰鬥機的彈藥攜帶平台或空中作戰時前出的「探路者」，自身的機動性、空戰能力和態勢感知能力都無法與常規戰鬥機相比。

也正是出於這樣的認知，美媒才奇怪地認為，大陸新型戰機的後部特徵暗示它可能採用了雙引擎配置，「這對於一架消耗性的忠誠僚機無人機來說是相當奇怪的」。

但如果它真的屬於一款具備高度自主作戰能力的無人戰鬥機，那麼這樣的設計就非常可以理解了——雙發設計不但允許無人戰鬥機可以攜帶更多載荷與燃料、提供更強大的機動能力，同時還可以提供足夠的電力供應，以滿足新一代先進雷達和機載傳感器的需求。

因為眾所周知的原因，筆者引用美媒介紹這種出現在社交媒體上的新型戰鬥機的情況，並非是證實或否定其分析，只是為大家提供西方看待中國新武器的另一角度。美媒承認，這種戰鬥機的最新進展再次凸顯了中國軍事航空航天發展的「瘋狂步伐」，包括廣泛的無人機項目以及先進的載人戰鬥機類型。