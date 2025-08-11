　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為釋出「支持」信號！　陸央企長安汽車新董事長拜會任正非

▲▼ 任正非（中）與朱華榮（右） 。（圖／翻攝 長安汽車）

▲ 任正非（中）與朱華榮（右） 。（圖／翻攝 長安汽車）

記者任以芳／綜合報導

大陸汽車產業加速向智能化、全球化邁進之際，備受重視央企長安汽車與華為的高層互動引發行業關注。長安汽車董事長朱華榮日前在微博發文，親自證實自己赴深圳拜訪華為創始人任正非，引起行業高度關注。內文簡單介紹雙方就產業競爭態勢、未來格局等深入交流，並獲得華為對長安及阿維塔品牌的具體指導。

長安汽車董事長朱華榮使用「華為手機」在個人微博發文透露自己行程，他與高層8日前往深圳拜訪華為公司創始人兼CEO任正非。雙方圍繞汽車產業競爭態勢、未來競爭格局等核心議題展開深入探討。

朱華榮表示，任正非在會面中就支持長安汽車及旗下高端新能源品牌「阿維塔」的發展，提出了針對性、指導性意見，並分享了對行業趨勢的宏觀判斷。

「任總的視野、格局、睿智、激情，讓我感觸頗深，受益匪淺，令人敬佩！」他同時透露，會面期間還與華為副董事長、輪值董事長徐直軍，以及華為常務董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東等高層進行了交流。

長安汽車集團是繼大陸一汽集團、東風汽車集團後的第三家汽車央企。這次拜會正值長安汽車集團結構重組後的重要時期。大陸長安汽車集團有限公司7月29日在重慶正式掛牌成立，朱華榮出任集團黨委書記、董事長。新央企由原中國兵器裝備集團分立而來，旗下擁有117家分子公司，業務涵蓋汽車整車及零部件製造、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等領域。

根據集團規劃，未來中國長安汽車將聚焦打造智能汽車機器人、飛行汽車、具身智能等「新質生產力」，並探索海陸空立體出行新生態，加速推進全球化戰略，重點開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞及歐洲五大區域市場。業界普遍認為，與華為加深合作，將有助於長安在智能化及國際化進程中獲得技術與資源優勢。

資料顯示，朱華榮於1965年出生，長安汽車資深管理者及技術專家。曾長期在長安汽車技術及管理崗位任職，歷任長安汽車副總裁、總裁等職務，主導推進企業新能源化與智能化轉型。作為阿維塔品牌的推動者之一，他致力於將長安汽車打造成具備國際競爭力的自主品牌，並在國內外市場提升品牌影響力。

長安汽車與華為在智能汽車領域已有合作基礎。阿維塔品牌搭載華為的智能駕駛系統及鴻蒙座艙，市場反響不俗。本次朱華榮與任正非的會面，被視為雙方關係進一步鞏固的信號。華為的技術優勢與長安的整車研發、製造能力互補，有望形成強強聯合，助力中國汽車品牌在全球市場上加快突破。

隨著全球汽車產業競爭日趨激烈，智能化、網聯化與新能源化成為主旋律。對於剛剛完成重組、定位為央企的大陸長安汽車而言，如何在轉型升級中搶佔先機，是未來幾年的關鍵課題。此次高層交流或將為長安引入更多華為在技術、生態與國際市場拓展方面的經驗與資源，為企業戰略落地提供助力。

▼ 朱華榮用華為手機發文透露自己拜訪華為總部，並且拜會創辦人任正非 。（圖／翻攝 長安汽車）

▲▼ 任正非（中）與朱華榮（右） 。（圖／翻攝 長安汽車）

08/10

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

