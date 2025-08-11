　
中國也在買俄油！　范斯：川普擬對北京「加徵關稅」

▲川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國領導人習近平。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）透露，總統川普正在考慮對中國祭出新一波關稅制裁，回應北京持續採購俄羅斯石油的舉措。

范斯10日接受《福斯新聞》專訪時，被問及川普是否會像上周對待新德里那樣，也對北京採取類似的關稅制裁行動。美國以印度持續購買俄羅斯石油為由，對該國加徵25%懲罰性關稅，使得印度出口至美國的產品關稅總計高達50%。

范斯回應，「總統說他正在考慮這件事，但還沒有做出任何堅定的決定。中國問題顯然更複雜一點，因為我們與中國的關係，會影響到許多與俄羅斯情況無關的其他事務。」他透露，川普正在檢視各項選項，「總統會在該決定的時候做出決策。」

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中俄貿易往來屬於國際法範疇，「包括中國在內的國際社會，都在國際法框架內，與俄羅斯進行正常合作。」

