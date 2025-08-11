不滿卓冠廷、綠支持者攻擊性平部　婦團轟：民進黨要放棄性平價值？

▲民進黨立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨性平部日前譴責立委王義川評論台中市長盧秀燕粉底液價格與外貌言論，未料，遭到發言人卓冠廷批評「亂扣帽子」、綠營支持者出征肉搜、政論節目主持人李正皓更檢舉性平部主任李晏榕厭男。對此，婦女新知基金會今（11日）重批，民進黨中央放任發言人公開攻擊性平部、漠視支持者亂扯私人家庭背景攻擊，民進黨中央持續沉默，難道打算放棄性別平等的進步價值？民主進步黨的黨名是否要刪除「進步」二字以名實相符？

婦女新知基金會發出聲明表示，民進黨性平部出面批判同黨立委王義川的粉底液事件發展迄今，從民進黨發言人卓冠廷公開發文批評性平部未經內部程序、不具正當性，支持者攻擊性平部主任李晏榕的配偶是香港人、具有國安疑慮，再到王義川失言現場的政論節目主持人李正皓宣稱要具名檢舉李晏榕「厭男」、要求道歉下台，民進黨中央沉默至今。

基金會表示，民進黨中央放任發言人公開攻擊性平部，令人困惑卓冠廷的發言難道有經過民進黨內部程序審核通過？民進黨還要繼續漠視支持者亂扯私人家庭背景來攻擊性平部主任？坐視支持者污名所有在台的港澳及中國移民具有國安疑慮？

基金會質疑，民進黨中央持續沉默，難道打算放棄性別平等的進步價值？那麼民主進步黨的黨名是否要刪除「進步」二字以名實相符？

接著，基金會指出，此事件源自民進黨立委王義川在政論節目指出台中市長盧秀燕全妝現身災區現場，批評盧市長勘災是作秀，並將盧市長使用的品牌粉底液及價位放大呈現在螢幕上，被輿論及對手政黨批評歧視女性，民進黨性別平等部亦在社群媒體發文，指出「我們不要厭女的台派」，隨即民進黨發言人卓冠廷發文批評民進黨性平部「在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川」，是「毫無高度跟專業的切割」。

基金會說，若要檢視政黨對性別平等價值的態度，其中一個重要指標就是政黨對其政治人物性別歧視言行的即時回應，顯然民進黨性平部是在堅信民進黨堅定支持性別平等價值的前提下直接發文，但發言人卻認為應該要經過完備程序。

基金會再說，這裡就令人好奇，民進黨回應其政治人物性別歧視言行爭議的「完備程序」為何？必須由秘書長或發言人統一回應嗎？如果秘書長與發言人不回應，性平部是否就不能發聲？

最後，基金會強調，如果是這樣，又更令人好奇，民進黨發言人除了在意性平部是否乖乖歸隊之外，黨中央對於王義川言行的回應為何？民進黨真的堅定支持性別平等價值嗎？