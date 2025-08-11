　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／823封關54.8%投不同意　游盈隆：暗示反罷方全面性勝利

▲台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

記者郭運興／台北報導

《台灣民意基金會》今（11日）公布最新823二波罷免相關民調，結果顯示，全國31.7%贊成大罷免、61.4%不贊成。投票意願方面，全國75.4%會去投票、20.5不會去投票，單看罷免區則是77%會去投票、20.4不會去投票。另外，投票選擇則是全國33.8%會投同意、53.1%會投不同意。罷免區則是32.1%投同意，54.8%不同意罷免。游盈隆強調，宣稱會去投票者高達七成五，意味第二波大罷免投票率仍上看五成以上。而從罷區分析，傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多22.7 個百分點。強烈暗示反罷免方將贏得另一次全面性勝利。

民眾對大罷免態度

針對民眾對大罷免態度，台灣民意基金會詢問民眾，「一般說來，您贊不贊成大罷免【罷免所有現任國民黨籍立委】」，結果顯示，31.7%贊成大罷免，其中16.9%非常贊成，14.8%還算贊成，另外有61.4%不贊成大罷免，其中24%不太贊成，37.4%一點也不贊成，5.4%沒意見，1.5%不知道、拒答。不贊成的人比贊成的人多 29.7 個百分點。

進一步分析，若只從罷免區角度看，贊成大罷免的人會減少，不贊成的人會增加。具體地講，在七立委罷免區（台中市、新北市、南投市、新竹縣），二成八贊成大罷免，六成六不贊成。不贊成者比贊成者多 37.6 個百分點。這清楚地呈現出，罷免區主流民意不贊成大罷免的比例比全國性更高。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，反對大罷免的社會主流民意更趨強大，贊成與不贊成大罷免的雙方實力更懸殊，整體對抗張力明顯趨弱。這無疑是 726 第一波大罷免大槓龜的政治後果。

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾對三階罷免投票意願

針對三階罷免選民投票傾向，台灣民意基金會詢問民眾，「8 月 23 日，將舉行第二波大罷免投票。如果您是那七個立委選區選民，到時候您會不會去投票」，結果顯示，75.4%會去投票，其中57.1%一定會，18.3%可能會，另外有20.5%不會去投票，其中10.8%一定不會，9.7%可能不會，2%沒意見，2%不知道、拒答。

如果改從罷免區角度看，那麼整體次數分配會出現明顯的改變，投票率會增加，不投票率會減少。具體地講，最新民意顯示，一定會去投票加上可能會去，合計 69.9%，高於全國可能投票率 2.6 個百分點。

進一步分析，只從七個罷免區角度看，宣稱會去投票者有七成七，比全國略高 1.6 個百分點；不去投票者，都在二成出頭，幾乎沒有差異。這顯示，罷免區選情溫度的確比全國更高一些。如果再加上 823 核三公投助勢，投票率可能不低於 726 第一波大罷免。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，第二波大罷免的投票參與熱情依然高漲，宣稱會去投票者(一定會去加可能會去)高達七成五，意味第二波大罷免投票率仍上看五成以上。

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾三階罷免投票選擇

針對三階罷免選民投票選擇，台灣民意基金會詢問民眾，「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免」，結果顯示，53.1%同意罷免、33.8%不同意罷免，4.8%尚未決定，2.8%不投票，5.5%不知道。

進一步分析，換從七個立委罷免區角度看，結果會有一些不一樣。32.1%投同意罷免，54.8%投不同意罷免，6.9%未決定或不投票，6.2%不知道、拒答。傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多22.7 個百分點。這強烈暗示反罷免方將贏得另一次全面性勝利。

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 8 月 4-6 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

08/09 全台詐欺最新數據

凌濤揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真

凌濤揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真

經濟部8月1日釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，被國民黨立法許宇甄發現，未區隔日本及歐盟免原本基礎關稅，對台廠的評估還在「美化衝擊」，這等於把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。國民黨桃園市議員凌濤也說，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相，賴清德身在同溫層的「囍事中」，繼續無量下跌、自由落體。

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

政院早知疊加關稅卻無作為　游淑慧：罪加一等

政院早知疊加關稅卻無作為　游淑慧：罪加一等

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台　王惠美：沒殺人放火為何要罷免？

為楊瓊瓔站台　王惠美：沒殺人放火為何要罷免？

