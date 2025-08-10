　
政治

不讓粉底液事件翻頁　李正皓檢舉李晏榕厭男：若阿川選市長怎辦？

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政論節目主持人李正皓。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川日前評論台中市長盧秀燕粉底液價格與外貌惹議，儘管王義川表示會對這段時間的批評指教虛心接受、不做任何反駁，但其好友、政論節目主持人李正皓沒有想放下此事，今（10日）直播重砲民進黨性平部主任李晏榕，要對方下台，更強調自己不會讓這件事被翻頁，否則如果未來王義川要選桃園市長、立委怎麼辦？會被貼上厭女標籤，告人還會輸。他更挖出李晏榕過往言論，痛批李晏榕才是厭男，他將具名檢舉李晏榕。

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，女性政治人物的容貌不應該被搬上檯面評論，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子，黨內為王義川言論開戰，事主王義川本人8日回應，對這段時間所有的批評指教，他虛心接受，不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

不過，李正皓今（10日）晚在YouTube直播節目「皓事之徒3.0」開宗明義直言，「台派不要厭男的性平部主任 李晏榕道歉下台」，強調自己講的每個字都負責會拿出證據，並提到，「我知道你們都說為什麼沒有民進黨的人，其實有，林楚茵有站出來支持阿川，林楚茵是我看到非常有義氣的大姐。」但這題對民進黨人來說，幾乎沒有人敢碰，講到性平、平權、女權，對民進黨來說都是不敢講的事，「今天我來講」。

李正皓提到，他個人角度是「好險我沒有加入民進黨」、「很心疼王義川」，未來若民進黨性平部長這樣，他也不會加入民進黨，「在前面打仗，X的你在後面背刺，誰要啊！啊不然我可以，我加入民進黨去當性平部主任背刺別人，李晏榕妳繼續在前面，政論節目來辯論一下好不好，找個選區下去選」；他很心疼王義川，整件事約周二開始燒，周五上午他覺得不行，就發了篇文章，其實當時他發完文章，Threads上風向開始理解整件事。回到周四，性平部發文時，「你能想像阿川當時的心情嗎？」因為他後來有了解王義川狀態，他沒有自己講之前，「我不能幫他講」，王義川在第一線奮戰時，性平部沒有啟動性平調查、找當事人詢問、召開專家會議，直接定調王義川是厭女台派，「你能想像當時阿川心情嗎？」王義川會有多慌？

以政治評論員角度，李正皓說，他看到性平部連續3天粉專被灌爆，他知道大家都很生氣，大家在氣什麼？如大家不斷說「黨中央闢謠要快，結果現在謠言來自黨中央的性平部來證實」、「台派票很多嗎？台派戰將很多嗎？如果今天阿川有任何厭女的，或我有任何厭女的，你好好開一個性平會嘛！告訴我哪裡厭女嘛，更遑論網路上99%人都覺得沒有，就你們在那一小搓」，一大堆人說「我是台派」、「我是女生」、「你們性平部不要代替我」。這件事如果翻頁了，王義川怎麼選舉？你性平部沒有啟動調查程序，沒有找王義川說明，沒有請專家召開會議，沒有結論，就發文定調，請問王義川以後怎麼選舉？

李正皓指出，洪孟楷周五馬上接招，「民進黨請道歉，歧視到此為止，性平不能退步」，「我問你嘛，如果阿川之後要選桃園市市長…我在講的時候，如果今天王義川真的有厭女行為，你要怎麼裁決都無所謂喔。第一個，99%甚至99.99的人都認為就沒有嘛，沒有人在討論盧秀燕的外型耶，今天盧秀燕是男生，她梳油頭、西裝、白的去勘災，我們一樣罵嘛」，男生女生政治人物作秀都講，講到女生就不能講？

李正皓質疑，若王義川以後要選桃園市長、立法委員，他的對手如果派報塞信箱說「王義川是民進黨性平部認證的厭女、有性平瑕疵，請問王義川怎麼選？」說可以告？但王義川告還會告輸，因為性平部粉專文章就放在那邊。「讚！你們性平部一篇文章，所以這件事我怎麼翻頁？」可以這樣喔？

李正皓也說，自己想好幾天，是不是讓這件事就過去，專注在823？他想了2天，周四、五連2個晚上失眠，一直在想這件事要不要翻頁？昨天晚上終於想通，睡得很好。「我沒有辦法吞下，阿川我的好朋友就這樣子一輩子被貼上厭女標籤」，且他核心理念價值是希望把台派餅做大，「我就問，當極左派把持台派言論主流，台派餅會大還小？」如果吞下就是默認性平部這種極左派，一大堆人留言，「我就是女權」、「我讀非常多性平書」、「我就是支持兩性要平權」，「可是我就是覺得阿川沒有嘛，如果連這些人都沒辦法接受，這些聲音如果把持台派言論主流，台派要不要選啊？我們以後還要怎麼選？你們有票嗎？你們把多少人推開？」

李正皓質疑，為什麼性平部、李晏榕可以在沒有召開任何程序之下，就直接定義王義川是厭女台派？「這是不合理的，甚至沒有經過內部討論，我很確定，主任上面是副秘書長，副秘書長上面是代理秘書長，黨內性平部以外的部門以及上層主管沒有人知道性平部要發這個文」，為什麼？有沒有想過這個問題？「我再說一次，我說話我負責，有種來告我。」

性平部為什麼要這樣做？李正皓質疑，性平部不是沒有處理過性平問題，處理過非常多性平問題，不知道要開性平會嗎？性平部真的這麼敏感嗎？這是單純擦槍走火嗎？他翻過性平部這一年，從2023總統選舉、2024年柯文哲、2024年底的青鳥到今年大罷免，多少民進黨的人被藍白性羞辱，都大新聞，但性平部針對這些事情回應，包含鍾佳濱被徐巧芯說拿手碰胸部，性平部對這些事發言是0。「你們去翻，找到我看看」，然後民進黨只要一攻擊藍白，做政治攻防，性平部就背刺，為什麼？這樣的性平部沒有問題？這樣的性平部主任沒有問題？

李正皓也提到，2023年11月30日，李晏榕在民進黨中央主持場「選好的人走好的路」記者會，他今天要討論李晏榕是不是厭男的人，性平部可以厭男嗎？他不是女權部，性平部應該是性別平等吧，「我這影片看完，我跟大家報告，我會具名檢舉李晏榕，你們如果看完覺得不舒服，也請你們具名去檢舉李晏榕。」

李正皓說，他們想要推女性不分區立委，專注這件事他都接受，劉柏君講完後，李晏榕接了一句話，「我放幾次，看大家可不可以檢舉，我非常不舒服，我聽完後，這是我這2天，我想知道性平部在幹嘛，我看了所有資料，我看完後發現性平部不是性平部，性平部主任李晏榕是厭男，我會具名檢舉，如果你們也覺得不舒服，你們也具名檢舉。」影片中，李晏榕說到，「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君，就今天沒問題，我們就這麼決定了」、「真的果然都是女生的場合就是開心」，李正皓質疑，這是不是厭男症？什麼叫女生支持劉柏君，男生搶救王義川，「我看完我極度不舒服！」這個有平權嗎？這沒有性平問題嗎？

針對李晏榕說，「真的果然都是女生的場合就是開心」，李正皓指出，自己是搶救王義川發言人，他在幫民進黨、王義川發言時，沒有分男女，「李晏榕就厭男啊」、「男生在妳眼裡就是汙染源嘛」、「男生在妳眼裡就是公害啊」，他就問這句話有符合性平？相較於王義川，是不是嚴重一千倍？「妳李晏榕要不要下台？妳極度厭男耶！妳李晏榕怎麼會在媒體前面講出『都是女生的場合就是開心』，妳李晏榕極度厭男耶，這種人可以當性平部主任？性別平等部主任？這比王義川嚴重一萬倍吧！」

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買酒沒裝袋！台中女暴走摔酒瓶「店員慘濺血」　全家霸氣回應了
台中KPOP拼盤「驚喜冒出BLACKPINK夯歌」　4人上台
啦啦隊男神PO文「憲哥女兒大戰陳零九，16分鐘流出」　緊急發
女童解剖完「舌頭咽喉」消失　高大成分析可能原因
孫安佐對戰網紅「30秒輾壓」贏了　瘋狂暴打畫面曝光
LINE「1款表情貼」爆紅卻快不能用！網敲碗付費版　官方曝冷

