中配李貞秀遞補白委恐卡關？　劉世芳：就職1年內需放棄其他國籍

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨將維持2年條款，而這也代表中配李貞秀有望在明年遞補民眾黨不分區立委。針對其中國籍問題，內政部長劉世芳今（11日）表示，內政部按照國籍法第20條第4項規定，提醒立法院諸位同仁在就職日1年內完成放棄其他外國國籍。按現在憲法增修條文或歷屆總統講話，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」 ，所以中華人民共和國的法定效力文件，不管海基、海協或兩岸間往來，就是官方證明文件。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會今日審查「行政區劃法草案」，內政部長劉世芳會前受訪表示，李貞秀女士現在是候任的民眾黨不分區立委，大概會遞補上去，按照國籍法第20條第4項規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」因此內政部會根據該法提醒立法院諸位同仁，希望在就職日1年內完成放棄其他外國國籍。

媒體追問，中配怎麼放棄？劉世芳說，需要申請，中國也有放棄國籍申請程序，從中國政府的規定。媒體再問，中華人民共和國在我國憲法上是國家？劉世芳指出，按現在憲法增修條文或歷屆總統講話部分，都說非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」 ，如果是這樣，中華人民共和國的法定效力文件，不管海基、海協或兩岸間往來，就是官方證明文件。

媒體也問到，怎麼看花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華事件，藍委牛煦庭認為封殺中配擔任公職？劉世芳說，「抱歉不是我」，現在台灣針對中配參選或就職，是按照兩岸人民關係條例及相關國籍法，「如果你是民選公職，必須對中華民國效忠」，不允許效忠2個不同國家，所以按照該法規定辦理。媒體追問，政府說兩國互不隸屬，但憲法是這樣說的？劉世芳僅說，請看一下增修條文。媒體再問，憲法是說台灣地區跟大陸地區。劉世芳說，「請看增修條文，我沒有要跟你argue，請去看一下憲法的增修條文。」

媒體又問，是不是還有4位的里長也有相同問題？劉世芳指出，里長部分還是一樣，從國籍法規範，希望1年內要放棄中國國籍，這些里長們其實他們也是最近才放棄戶籍，所以可能他們對法律的了解不是那麼清楚，希望縣市地方政府可以就法律了解，提供村里長參考。台灣是有法治國家，對民選公職，效忠對象就是忠於憲法。

至於鄧萬華說回中國要不到部分，劉世芳反問，他們有試看看？上次問陸委會時也提到過，移民署有關放棄戶籍部分，現在有八成接近九成完成程序，有幾位選上里長部分，也是最近才完成。事實上兩岸人民關係條例在規定兩岸人民交流互動時非常清楚，內政部是國籍法主管機關，20條第4項也寫得非常清楚，請大家參考這些條文，「我們並沒有特殊的其他行政規範或限制」，只是台灣是有民主政治國家，也是有法律規定國家，請按照法律規定，尤其是民選公職。