陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

▲黃國昌10日在民眾黨六週年黨慶大會上表示，明年七周年活動，一定會讓柯主席回來。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨今（10日）在桃園舉辦「勇敢｜台灣民眾黨創黨六週年」大會，民眾黨主席黃國昌表示，「我們相約明年七周年時候」，一定會帶著民眾黨前主席柯文哲回來，跟大家一起歡度七周年活動，請記得今天的約定，「明年七周年活動，一定會讓柯主席回來」。另外，柯文哲妻子陳佩琪被黃國昌在致詞時提到時，站起來轉身向場內所有人致意，明顯看得出陳已落淚，現場也響起如雷掌聲。

民眾黨10日上午召開全國黨代表大會，下午則進行「勇敢｜台灣民眾黨創黨六週年」大會。黃國昌致詞表示，「勇敢是我們過去這一年大家共同心聲，勇敢也是我們秉持著柯文哲的信念，面對心愛土地，我們永遠的堅持」，這一年民眾黨歷經風風雨雨，不僅沒有讓這對伍打散，也沒有讓這個家庭失離，反而隊伍走得越來越堅定跟堅強。

黃國昌說，他常在想，主席在三坪大小的窄小空間中，是用什麼心情面對執政者對自己的追殺，用是什麼心情來承受目前的遭遇的苦難。相信柯文哲所告訴大家的，是人生最困難的不是面對挫折打擊，而是面對這些時候沒有失去對人事的熱情，正是這樣的胸懷跟氣度，讓這個人（指柯文哲）從2014年勇敢地推倒藍綠高牆到2025年今天，其精神依然走在最前面，率領民眾黨持續前進；因為他讓大家看到什麼叫作為了理念而堅持，也因為柯，讓大家學習到如何用最勇敢心情面對一切挑戰，這一切都是為了深愛的土地跟國家。

黃國昌表示，過去這段期間，他們雖然無法跟柯文哲交談，但從柯的身影、在法庭中鏗鏘有力的發言，讓他們看到柯面對執政者打壓展現的勇氣及對公平正義的堅持；除主席外，也有個非常堅強的身影，「他真的很像阿北」，他記得柯離開中央黨部那天，大家列隊哭紅雙眼送柯離開時，柯用微笑擁抱著每個人，這樣的勇氣跟溫暖，一直陪在柯最重要的人生伴侶，這段時間中，「佩琪醫師展現的勇氣跟溫暖」，帶給民眾黨的支持者、小草溫暖、堅定、堅持力量，「一起幫佩琪加油」，給她最溫暖掌聲。





▲陳佩琪向民眾黨支持者致意。（圖／民眾黨提供）

陳佩琪聽聞此後，站起來轉身向場內所有人致意，明顯看得出陳已落淚，現場也響起如雷掌聲。接著，黃國昌繼續說，這就是台灣民眾黨這個大家庭，會用最勇敢的心情、最堅定的步伐，繼續秉持柯文哲創黨精神跟價值，一步步往前走。黃也說，人民的事情就是民眾黨的事情，接下來會一起用最勇敢的態度、最開朗心情，幫台灣這塊土地打出新的道路。

黃國昌強調，六周年紀念活動的每位好友、黨員、支持者、小草，請相信民眾黨對人民、社會、國家所做的承諾，永遠放在心裡，「我們相約明年七周年時候」，一定會帶著柯文哲回來，跟大家一起歡度七周年活動，請記得今天的約定，「明年七周年活動，一定會讓柯主席回來」，一起度過民眾黨七周年生日。