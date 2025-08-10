　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

▲黃國昌、陳佩琪10日下午出席民眾黨「勇敢｜台灣民眾黨創黨六週年」大會。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌10日在民眾黨六週年黨慶大會上表示，明年七周年活動，一定會讓柯主席回來。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨今（10日）在桃園舉辦「勇敢｜台灣民眾黨創黨六週年」大會，民眾黨主席黃國昌表示，「我們相約明年七周年時候」，一定會帶著民眾黨前主席柯文哲回來，跟大家一起歡度七周年活動，請記得今天的約定，「明年七周年活動，一定會讓柯主席回來」。另外，柯文哲妻子陳佩琪被黃國昌在致詞時提到時，站起來轉身向場內所有人致意，明顯看得出陳已落淚，現場也響起如雷掌聲。

民眾黨10日上午召開全國黨代表大會，下午則進行「勇敢｜台灣民眾黨創黨六週年」大會。黃國昌致詞表示，「勇敢是我們過去這一年大家共同心聲，勇敢也是我們秉持著柯文哲的信念，面對心愛土地，我們永遠的堅持」，這一年民眾黨歷經風風雨雨，不僅沒有讓這對伍打散，也沒有讓這個家庭失離，反而隊伍走得越來越堅定跟堅強。

黃國昌說，他常在想，主席在三坪大小的窄小空間中，是用什麼心情面對執政者對自己的追殺，用是什麼心情來承受目前的遭遇的苦難。相信柯文哲所告訴大家的，是人生最困難的不是面對挫折打擊，而是面對這些時候沒有失去對人事的熱情，正是這樣的胸懷跟氣度，讓這個人（指柯文哲）從2014年勇敢地推倒藍綠高牆到2025年今天，其精神依然走在最前面，率領民眾黨持續前進；因為他讓大家看到什麼叫作為了理念而堅持，也因為柯，讓大家學習到如何用最勇敢心情面對一切挑戰，這一切都是為了深愛的土地跟國家。

黃國昌表示，過去這段期間，他們雖然無法跟柯文哲交談，但從柯的身影、在法庭中鏗鏘有力的發言，讓他們看到柯面對執政者打壓展現的勇氣及對公平正義的堅持；除主席外，也有個非常堅強的身影，「他真的很像阿北」，他記得柯離開中央黨部那天，大家列隊哭紅雙眼送柯離開時，柯用微笑擁抱著每個人，這樣的勇氣跟溫暖，一直陪在柯最重要的人生伴侶，這段時間中，「佩琪醫師展現的勇氣跟溫暖」，帶給民眾黨的支持者、小草溫暖、堅定、堅持力量，「一起幫佩琪加油」，給她最溫暖掌聲。

▲陳佩琪向民眾黨支持者致意。（圖／民眾黨提供）

▲陳佩琪向民眾黨支持者致意。（圖／民眾黨提供）

陳佩琪聽聞此後，站起來轉身向場內所有人致意，明顯看得出陳已落淚，現場也響起如雷掌聲。接著，黃國昌繼續說，這就是台灣民眾黨這個大家庭，會用最勇敢的心情、最堅定的步伐，繼續秉持柯文哲創黨精神跟價值，一步步往前走。黃也說，人民的事情就是民眾黨的事情，接下來會一起用最勇敢的態度、最開朗心情，幫台灣這塊土地打出新的道路。

黃國昌強調，六周年紀念活動的每位好友、黨員、支持者、小草，請相信民眾黨對人民、社會、國家所做的承諾，永遠放在心裡，「我們相約明年七周年時候」，一定會帶著柯文哲回來，跟大家一起歡度七周年活動，請記得今天的約定，「明年七周年活動，一定會讓柯主席回來」，一起度過民眾黨七周年生日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
特斯拉雪隧自撞輪框飛了！　北向一度塞爆
快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜
人氣名店起火！　民眾端肉圓衝出店
日30歲人氣女星無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」　共同聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

桃猿大巨蛋主場軍公教送票活動變買半票　球團回應了

金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址　原店營業至8月25日

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最容易中

日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

更多熱門

相關新聞

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）舉辦，不分區立委「2年條款」的存廢備受關注。經過4個小時的會議後，黨主席、立院黨團總召黃國昌出面受訪表示，「我們所有的運作，都會按照柯主席當初的規劃持續進行」，如果有任何變動的必要，也應該是由柯主席來決定，「我們就會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好」。

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

關鍵字：

黃國昌柯文哲民眾黨陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面