民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周祭出10大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP最新優惠出爐，本周祭出中薯、楊枝甘露冰炫風、薯餅全買1送1，還有蘋果派、吉事漢堡免費送，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。另外，三商炸雞目前也有炸雞47折、唰嘴無骨雞塊買1送1等2大超殺好康。

●門市限定（使用期限：即日起至8月12日）
1. 單點可口可樂家族中杯飲品特價19元 
2. 單點可口可樂家族中杯飲品送小薯1份

●門市限定（使用期限：即日起至8月13日）
1. 單點薯餅買1送1 

●門市限定（使用期限：即日起至8月17日） 
1. 單點楊枝甘露冰炫風買1送1 
2. 單點中薯買1送1 
3. 買超值全餐送小薯
4. 雙層牛肉吉事堡+38元中飲特價89元 
5. 買超值全餐送小杯玉米湯
6. 買超值全餐送蘋果派（得來速限定使用至8月15日）

●門市限定（使用期限：8月15日至8月17日） 
1. 買超值全餐送吉事漢堡

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞買3送3。（圖／業者提供）

三商炸雞全門市至8月20日前則祭出「炸雞買3送3」優惠，凡外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞，特價210元，加購第2組只要188元，換算下來，2組買3送3優惠價398元，超殺47折比買1送1便宜；同步推出「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元。

三商i美食卡會員加碼享專屬優惠，只要使用3點即可於APP兌換「外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞特價199元」優惠券，加倍份量6隻雞腿+6塊炸雞只要390元，兌換期限至8月20日止，數量有限、換完為止。

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞三商炸雞買1送1

