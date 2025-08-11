麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

▲麥當勞APP本周祭出10大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP最新優惠出爐，本周祭出中薯、楊枝甘露冰炫風、薯餅全買1送1，還有蘋果派、吉事漢堡免費送，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。另外，三商炸雞目前也有炸雞47折、唰嘴無骨雞塊買1送1等2大超殺好康。

●門市限定（使用期限：即日起至8月12日）

1. 單點可口可樂家族中杯飲品特價19元

2. 單點可口可樂家族中杯飲品送小薯1份

●門市限定（使用期限：即日起至8月13日）

1. 單點薯餅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至8月17日）

1. 單點楊枝甘露冰炫風買1送1

2. 單點中薯買1送1

3. 買超值全餐送小薯

4. 雙層牛肉吉事堡+38元中飲特價89元

5. 買超值全餐送小杯玉米湯

6. 買超值全餐送蘋果派（得來速限定使用至8月15日）

●門市限定（使用期限：8月15日至8月17日）

1. 買超值全餐送吉事漢堡

▲三商炸雞推炸雞買3送3。（圖／業者提供）

三商炸雞全門市至8月20日前則祭出「炸雞買3送3」優惠，凡外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞，特價210元，加購第2組只要188元，換算下來，2組買3送3優惠價398元，超殺47折比買1送1便宜；同步推出「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元。

三商i美食卡會員加碼享專屬優惠，只要使用3點即可於APP兌換「外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞特價199元」優惠券，加倍份量6隻雞腿+6塊炸雞只要390元，兌換期限至8月20日止，數量有限、換完為止。