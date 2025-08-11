　
消費焦點

2大速食店最新平日優惠　有199元比薩、雞腿堡下殺63折

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲2大速食店最新平日優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻暑假尾巴商機，2大速食品牌祭出最新平日優惠，必勝客有指定大比薩下殺半價、199元等；麥當勞則推「雙雞99元」活動，包括麥脆雞腿、勁辣雞腿堡2件只要99元，最高可享63折折扣。

●必勝客
必勝客今（11）日祭出「大比薩半價優惠」，優惠口味有BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低277元就能吃到比薩1個。

8月12日至8月15日、8月18日至8月22日及8月25日祭出「大比薩199元、299元」平日限定優惠，199元口味有BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共9種。

299口味推出和風章魚燒、海鮮、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員共11種。

▲▼麥當勞勁辣雞腿堡。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出「雙雞99」超殺活動，最高可享63折優惠。

●麥當勞
麥當勞祭出平日限定「雙雞99」優惠，即日起至8月15日可享「麥脆雞腿2件特價99元」、8月18日至8月22日則推「勁辣雞腿堡單點2件特價99元」，最高可享63折起優惠，每人每次最多購買4組共8件。

08/10 全台詐欺最新數據

