　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1

▲▼拿坡里推出全新「金賞烏魚子披薩」、「濃起司五重派對」。（圖／業者提供）

▲拿坡里推出2款新口味披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」推出全新2口味披薩，包括鹹香「金賞烏魚子披薩」、濃郁系「濃起司五重派對」，8月11日起於全門市開賣，並祭出限時「買大送大」超殺優惠。

▲▼拿坡里推出全新「金賞烏魚子披薩」、「濃起司五重派對」。（圖／業者提供）

▲金賞烏魚子披薩打造鹹香口感。

▲▼拿坡里推出全新「金賞烏魚子披薩」、「濃起司五重派對」。（圖／業者提供）

▲濃起司五重派對選用5種起司層層堆疊。

拿坡里2款新披薩來了，首推「金賞烏魚子披薩」，選用烏魚子搭配濃郁起司打造鹹香口感，另一款「濃起司五重派對」則是選用5種起司層層堆疊，香氣濃郁，8月11日起正式開賣，至9月3日前凡購買新品且滿490元可再吃大披薩1個，口味任選。

▲▼達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」。

達美樂全門市近日也推出全新「和牛堡排火山披薩」，選用厚實多汁的和牛堡排搭配濃郁起司火山沾醬，入口就能吃到和牛堡排濃厚脂香與火山起司濃郁奶香之間的雙重美味，至8月31日前可享大披薩半價優惠只要499元。

▲▼必勝客「黃金榴槤比薩」睽違6年強勢回歸 。（圖／業者提供）

▲必勝客黃金榴槤比薩睽違6年回歸。

必勝客則把超人氣「黃金榴槤比薩」睽違6年再度復刻回歸，嚴選來自泰國的頂級金枕頭榴槤，綿密果肉鋪滿整個比薩餅皮，搭配香濃莫札瑞拉起司，每一口都能吃到香甜榴槤及鹹香牽絲起司，打造雙重濃郁系滋味，即日起至8月25日於全門市、PK APP同步販售，單點可享嚐鮮價539元優惠，數量有限、售完為止。

【你可能也想看】

►清心福全「變種吉娃娃飲料杯」新上市　紀念小燈箱全門市開賣
►「繼光香香雞X坂本日常」8/8聯名開跑　限定套餐、周邊一次看
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Albee突發長文！「人生常比電影更離奇」
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼
17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加
快訊／17歲少女慘死！家屬暴怒痛毆計程車運將　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1

7-11特大杯濃美式「20杯777元」　超商新一波咖啡優惠來了

影／大阪世博「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1

7-11特大杯濃美式「20杯777元」　超商新一波咖啡優惠來了

影／大阪世博「原民之夜」！台灣排灣族、紐西蘭毛利戰舞同台

Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

南投好厝邊名間社區長照機構啟用　供夜間收托減輕照顧者負擔

樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

葉君璋透露曹祐齊輪值計畫　下週先觀察洋將表現

基隆安樂區模擬6.9強震演練　強化跨單位協作災害應變力

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己 不想對手怎麼樣

17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫　父認屍痛哭癱坐

網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

消費熱門新聞

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

超商周末優惠來了！咖啡、麵包、涼麵都下殺

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11推出《鬼滅之刃》周邊快閃購

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

2025人氣IP吉伊卡哇

超商連續5天「買1送1」懶人包

霜淇淋買1送1、咖啡買10送10！超商父親節優惠懶人包

7-11限3天珍奶買2送2、甜點同步優惠

速食店父親節優惠一次看

LV回應「臭包包」事件

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

更多熱門

相關新聞

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址

在北市信義區經營10年的「吉利串燒」，是不少名人的愛店，近日宣布，近期將本店遷移至新的地點，原本位於基隆路的店址營業至8月25日為止。

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

關鍵字：

美食情報美食雲拿坡里達美樂必勝客

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

即／澎湖汽機車相撞！5月大嬰不治

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面