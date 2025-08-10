拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1

▲拿坡里推出2款新口味披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」推出全新2口味披薩，包括鹹香「金賞烏魚子披薩」、濃郁系「濃起司五重派對」，8月11日起於全門市開賣，並祭出限時「買大送大」超殺優惠。

▲金賞烏魚子披薩打造鹹香口感。

▲濃起司五重派對選用5種起司層層堆疊。

拿坡里2款新披薩來了，首推「金賞烏魚子披薩」，選用烏魚子搭配濃郁起司打造鹹香口感，另一款「濃起司五重派對」則是選用5種起司層層堆疊，香氣濃郁，8月11日起正式開賣，至9月3日前凡購買新品且滿490元可再吃大披薩1個，口味任選。

▲達美樂推出全新「和牛堡排火山披薩」。

達美樂全門市近日也推出全新「和牛堡排火山披薩」，選用厚實多汁的和牛堡排搭配濃郁起司火山沾醬，入口就能吃到和牛堡排濃厚脂香與火山起司濃郁奶香之間的雙重美味，至8月31日前可享大披薩半價優惠只要499元。

▲必勝客黃金榴槤比薩睽違6年回歸。

必勝客則把超人氣「黃金榴槤比薩」睽違6年再度復刻回歸，嚴選來自泰國的頂級金枕頭榴槤，綿密果肉鋪滿整個比薩餅皮，搭配香濃莫札瑞拉起司，每一口都能吃到香甜榴槤及鹹香牽絲起司，打造雙重濃郁系滋味，即日起至8月25日於全門市、PK APP同步販售，單點可享嚐鮮價539元優惠，數量有限、售完為止。