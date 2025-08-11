　
大陸 大陸焦點 特派現場

「張曼玉」新社群曝新計畫！　活潑燦笑引粉絲喊：她眼裡都是光

記者廖翊慈／綜合報導

香港女星張曼玉雖淡出影視圈多年，但仍是不少人心中影壇永遠的女神。如今60歲的張曼玉近日驚喜開通社群平台「小紅書」的帳號，並發布第一支一分多鐘的影片。她在影片中透露，自己接下來的計畫，並搭配活潑的招牌燦笑，令不少粉絲直呼，「曼神還是曼神啊，和年輕時一樣美死了！」

▲張曼玉開通小紅書。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

▲張曼玉開通小紅書。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

據《極目新聞》報導，張曼玉突然開通社群平台帳號，發布影片公布自己的近況。影片中，她四肢纖細，狀態很好地跟網友們打招呼。雖已60歲，眼神靈動，氣質優雅，被讚少女感十足。

談到為什麼突然開帳號，張曼玉表示，「沒有很實在的答案，但沒關係，很多事情都不需要答案，當你自己覺得，是一個好的時機的時候，就是個對的時機。」

▲張曼玉開心與粉絲打招呼。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

▲張曼玉開心與粉絲打招呼。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

她透露，接下來會在帳號，跟大家分享自己各式各樣的生活。她一連用了好多個形容詞，影片都是她本人出鏡。一分多鐘的影片裡，張曼玉切換26個不同場景，展現了她俏皮可愛的一面。

影片發布不到半天，張曼玉的帳號就吸引了40萬名粉絲，目前粉絲數量已有79萬名，該則影片有75.3萬讚、4.6萬收藏、5.1萬則留言。

不少粉絲湧入留言區，「還是以前的明星有魅力」、「好少女好有活力呀」、「她的眼裡都是光」、「看起來不像60歲啊」、「好有生命力」、「哇女神啊」、「我的女神！終於又看到你了」、「太棒了啊啊啊啊」。

▲▼張曼玉開通小紅書。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

▲▼張曼玉俏皮轉場。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

▲▼張曼玉開通小紅書。（圖／翻攝自小紅書@張曼玉 Maggie）

張曼玉10日晚間還在留言區更新，「歡迎各位來到我花園的朋友，謝謝你們的支持和愛…第一天就已經見到那麼多朋友了，影片是我親自剪輯，大家的評論讓我很開心，也很鼓勵我，繼續和你們分享我花園裡各種各樣的東西！很快見啦玉寶寶們！」

還有不少網友在留言處追問「啥時候拍戲？」導演王晶回憶他十多年前偶遇張曼玉，想請她拍戲，但張曼玉當時表示，《清潔》就是她最後一部戲，不會再拍戲了。

張曼玉1964年出生於中國香港，祖籍上海，女演員、歌手。代表作品有《人在紐約》、《不脫襪的人》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《花樣年華》、《青蛇》等片。

08/10 全台詐欺最新數據

