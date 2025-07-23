《鬼滅》日本才上映！滑抖音、小紅書「整部暴雷」一票氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，日本自7月18日率先全世界上映。就有網友傻眼表示，明明電影才在日本剛上映，結果抖音和小紅書上已經可以全部看了，不僅畫質超好，內容還剪輯得一清二楚，讓他滑一滑直接被暴雷，話題引發共鳴。

有網友在Threads直呼，「中國真的很扯，鬼滅才剛在日本上映，現在抖音還有小紅書已經全部可以看了」，害他直接被暴雷。更傻眼的是，流出的片段畫質還超級好，「到底是怎麼做到的？」

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貼文引來眾人共鳴，「真的…我才剛開小紅書，直接被別人剪輯的片段暴雷，雖然看過漫畫知道劇情了，但畫面也是很重要的部分啊（畢竟花不少錢）」、「很正常，18日上映完後，就收到第一版沒字幕的了～再到天亮已經有中文版的出來了！」「強力譴責盜版」、「我也一直刷到，一直被暴雷我真的受夠。」

日媒報導，原本日網估算《鬼滅之刃無限城篇》3天票房達60億，官方宣布3天票房收入55億日圓（約台幣10.9億元），此紀錄已經超越了2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的3天46.2億日圓（約台幣9億元）。截至21日為止，票房達73.1億日圓（約台幣14.5億元），觀眾動員人數達516萬人，相當於台灣總人口數的4分之1。

除此之外，根據日本興行通信社的統計，《鬼滅之刃無限城篇》目前刷新了3項日本影史紀錄，包括開幕票房、首日票房、單日票房。日媒進一步報導，《無限城》上映首日（18日）票房16億日圓（約台幣3.1億元），開幕票房（指上映3日）55億日圓（約台幣10.9億元），7月20日周日的單日票房20.3億日圓（約台幣4億元）。