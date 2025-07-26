履歷寫「受領導劇烈撞擊45分鐘」　陸正妹喊冤：被盜照已報警

▲遭到照的女網友。（圖／翻攝自小紅書

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一款求職求才APP「BOSS直聘」近期再次傳出涉黃招聘事件。一名在系統登記註冊名稱為「王怡香」女孩，在求職區應徵「董事長助理」而她在經歷自薦寫下，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊」，讓應聘者看傻眼。一名女網友近日對此指控，自己的照片被「王怡香」盜用了。

▲盜用頭像的原圖（右）。（圖／翻攝自小紅書）

一名小紅書網友「啵啵蕾a.」發文表示，「BOSS直聘為不實訊息，我和另外一個女生都被盜用了照片，並不是同一個人。我倆均已報警！兩位女生均不姓王，並不認識『王*香』這個名字！」

她還表示，「兩人被盜用了照片，並沒有使用過BOSS直聘，兩人的生活與工作地點都不在德州，兩人皆不是人大畢業，且人大沒有播音與主持專業，圖片內容完全為造謠誹謗，希望網友擦亮眼睛，不要再次傳播虛假信息。」

▲女網友氣得報警。（圖／翻攝自小紅書，上同）

她無奈表示，「此次事件不光影響到我，還有另外一位女生，我們的照片被有心者盜用造謠，還捏造為一人、編排各種不實信息，導致我們的生活受到極大影響，我們已經諮詢律師，後續將透過法院追究責任，若仍有人故意散播謠言，進行造謠誹謗，我們皆會取證，誓死用法律捍衛自己的權益。」

先前報導指出，「王怡香」在個人經歷上寫著，其為人大播音主持專業出身，在校曾系統性學習語言表達、節目策劃等專業專長，個性上性格開朗、活潑並溝通能力、適應力極強。希望工作地點在鄭州，預期職位為董事長、CEO助理，待遇為4000至9000元人民幣（約1.6萬至3.7萬元新台幣）。

然而，這份看似正常的經歷還多了一句，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊！」求才者透過系統對話功能詢問王怡香，「請問這45分鐘撞擊是什麼意思？」王怡香直接回答，「就是papa！」隨即，求才者立刻回覆，「方便來面試嗎？」這份求職及對話紀錄在網路上傳開後，不少人質疑其真偽，懷疑是P圖所致，為了賺取流量博眼球。