火鍋店「吃到飽」不怕賠錢？行家曝秘辛：其實是雙贏

▲近年來越來越多火鍋店改為自助吧，各種食材讓客人無限吃。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

近年來餐飲業競爭激烈，市面上越來越多火鍋餐飲品牌，採用結合buffet的吃到飽自助吧模式經營，吸引力十足，就連許多外國遊客來台，都要特地到火鍋店觀光朝聖。然而，許多人都曾經在內心起疑，這種肉片、海鮮下單，其餘菜色無限自取的經營方式「真的不會虧本嗎？」對此，電商行銷專家雪倫推出影片分析，其實背後有一套經過精算、符合邏輯的營運模式，可以達到店家與消費者雙贏的局面。

近年來，越來越多火鍋店改成標榜「吃到飽」的自助式經營，將各種蔬菜、火鍋料、甚至肉品、海鮮乃至於甜點全部擺到架上，任由客人在用餐時間內無限量拿取。但這種經營模式也引起讓不少民眾好奇：「火鍋吃到飽都不怕賠錢嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，電商、行銷專家雪倫在她的YT頻道《雪倫隱藏版生活》拍片解釋，其實火鍋店紛紛改走「吃到飽」營運路線，讓消費者無限取餐。乍看之下好像對消費者很划算，甚至擔心店家會虧本，但其實這背後自有一套精算邏輯。

雪倫解釋，首先火鍋並非一種對廚師專業素養有極高的餐飲類型，甚至火鍋湯底都是提前就透過中央廚房準備好的預製菜，因此可以大幅降低聘用高級名廚的人事費用，只保留薪資相對便宜的服務人員以及處理食材的廚工，就可以讓人事成本大幅降低。

另一方面，吃到飽火鍋店雖然提供了多樣性的菜色，讓消費者覺得十分划算，但其實每個人的食量有限，再加上現在吃到飽火鍋單價也不斷在提高，一餐動輒5、600元起到，向上更能高到上千乃至數千元，只要經過一定精算，營運上絕對不會虧本。

雪倫還指出，台灣消費者喜歡求新求變，店家只要記得定期更換食材與湯底，就能長期保持客戶新鮮感，因此很容易達到客戶吃的滿足，店家也賺得開心的「雙贏局面」。她也對鏡頭前的網友表示：「不會虧的，吃爆它們就好了！」

延伸閱讀

▸ 老公一週給1500元生活費！人妻傻眼「夠吃嗎」 全場搖頭：妳很卑微

▸ 男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的 現場卻沒人敢拿

▸ 原始連結